Ford Ranger é eleita Picape do Ano 2025 na América do Norte

A Ford Ranger conquistou o título de Picape Norte-Americana do Ano 2025, marcando o quinto ano consecutivo em que uma picape da Ford recebe esse reconhecimento. O prêmio destaca a liderança contínua da Ford no segmento e a qualidade da nova geração global da Ranger, vendida em mais de 180 mercados mundiais.

Para concorrer como Picape Norte-Americana do Ano, os veículos devem ser novos ou ter recebido modificações substanciais no ano-modelo. O júri independente, formado por 50 jornalistas automotivos da mídia impressa, rádio, TV e digital dos Estados Unidos e do Canadá, avalia os modelos com base em quesitos como inovação, design, segurança, desempenho, tecnologia, experiência do usuário, satisfação do motorista e valor.

Projetada com o conhecido padrão de engenharia das picapes Raça Forte da Ford, a Ranger foi rigorosamente testada para enfrentar todo tipo de terreno em seis continentes. Entre outros destaques, foi o veículo mais vendido na Austrália em 2024, além de completar 10 anos de liderança na Nova Zelândia.

Nos EUA, a Ranger é equipada com motor EcoBoost 2.3 ou EcoBoost V6 2.7. Além de tecnologias avançadas de assistência ao motorista e atualizações over-the-air, ela tem interior com painel de instrumentos digital, central multimídia com tela grande sensível ao toque e carregamento sem fio. A linha inclui também a Ranger Raptor, que leva a um novo patamar a capacidade off-road, com motor EcoBoost V6 3.0 e suspensão de curso longo com amortecedores de alta performance Fox.

No Brasil, a Ranger também conquistou os principais prêmios da indústria e foi a picape média que mais avançou na participação de mercado em 2024, com um crescimento de quase 60% e o recorde histórico de 31.870 unidades. A linha oferece as versões XL, XLS, Black, XLT e Limited, com motor 2.0, de 170 cv, ou 3.0 V6, de 250 cv, e também a Ranger Raptor, com motor 3.0 V6 biturbo de 397 cv.