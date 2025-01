Ford Go Frotas fornece 10 Transit por assinatura para a Smolka Transportes

A Smolka Transportes, com sede em São Paulo, ampliou a sua frota com a assinatura de 10 Transit Chassi fornecidas pelo Ford Go Frotas. Os veículos equipados com baú de 22 m3 serão usados no serviço de entrega last mile para grandes clientes do segmento de e-commerce em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

Fundada em 2015 em Curitiba, a Smolka Transportes conta hoje com 400 veículos na frota e, além da sede em Alphaville, SP, tem centros de distribuição em Porto Alegre, Goiânia, Brasília e Itajaí. Desde 2023, a empresa tem dobrado de tamanho a cada ano.

Junto com o foco na qualidade e no treinamento, o crescimento da Smolka foi impulsionado pela mudança na estratégia de operação. Até 2022, toda a sua frota era composta por veículos agregados, agora reduzidos a 40%. Os outros 60% são veículos contratados por assinatura ou locação, o que favoreceu a expansão do negócio.

“O mercado de veículos de entrega tem uma frota antiga, de 10, 12 anos. Com a assinatura, usamos só veículos novos, que não dão problemas e garantem maior disponibilidade de serviço. É um grande benefício para o nosso cliente”, diz Eduardo Smolka, CEO e fundador da empresa.

Tecnologia

Segundo ele, comparada às concorrentes a Transit é muito mais tecnológica, incluindo recursos como GPS embarcado. “Ela tem equipamentos que ajudam realmente quem está fazendo a entrega na rua e os níveis de sinistro são muito menores”, destaca.

A Smolka foi uma das primeiras a utilizar a Ford E-Transit no Brasil, com 100 unidades da van elétrica operando na frota há oito meses. A experiência positiva com esse modelo também favoreceu a escolha da Transit Chassi a diesel, que deve ter a sua participação na operação ampliada este ano.

“Outro ponto que me chamou a atenção foi o atendimento do Ford Go Frotas e da Ford Sinal. Desde o primeiro contato até a entrega, o relacionamento foi muito bom e próximo, sem burocracia”, diz o executivo.

Segurança

A Smolka Transportes tem uma cultura corporativa focada em segurança e uma área de treinamento de condutores que contribui para a retenção de profissionais. “O nosso principal diferencial no mercado é como olhamos para o negócio. Ter um motorista bem treinado e educado, que roda todo dia e representa o nome do meu cliente lá na ponta é o que traz a qualidade para o cliente final”, completa.

Com o serviço de assinatura do Ford Go Frotas, o cliente paga um valor fixo mensal sem se preocupar com impostos, documentação, emplacamento, revisões e seguro do veículo. Há planos a partir de cinco unidades da Transit ou da Ranger pelo prazo de 12, 24 ou 36 meses, com pacotes de rodagem de 2.000, 3.000 ou 4.000 km mensais – veja aqui.

“Com a assinatura, o frotista tem previsibilidade de custos e pode investir o capital em outras áreas para a expansão do seu negócio”, diz Victor Coelho, supervisor de Mobilidade e Novos Negócios da Ford.