Primeiras turmas do Ford <Enter> iniciam as aulas na Bahia

As primeiras turmas do Ford <Enter> Bahia, programa gratuito de capacitação profissional para pessoas de baixa renda, iniciaram as aulas esta semana em Salvador. O objetivo do programa é capacitar os alunos para o mercado de trabalho na área de tecnologia, que tem uma grande carência de profissionais, e criar oportunidades para o seu desenvolvimento e ascensão social por meio da educação.

Os 50 alunos dessa primeira fase, divididos em duas turmas, participam das aulas presenciais em duas unidades do SENAI: o CIMATEC Orlando Gomes, no bairro de Piatã, e o CIMATEC Digital, no Pelourinho. Eles foram selecionados entre mais de 800 candidatos. O programa vai oferecer 300 vagas em 2025, com abertura de inscrições de novas turmas ao longo do ano.

O Ford <Enter> foi criado pela Ford e pelo Ford Philanthropy, frente filantrópica da empresa, e é desenvolvido no Brasil em parceria com o Global Giving, SENAI-BA, SENAI-SP e Rede Cidadã. Além da formação em desenvolvimento de software front-end, o programa de 300 horas inclui aulas de inglês técnico, lógica, habilidades comportamentais, sessões de mentoria e palestras sobre temas em alta na área de tecnologia.

Os alunos recebem ainda ajuda de custo para alimentação e transporte, suporte pedagógico e assistência social, além de apoio na preparação para entrevistas de emprego e um diploma emitido pelo SENAI. Para participar é preciso ter 16 anos ou mais, ensino médio em curso (a partir do 2º ano) ou completo e renda familiar de até quatro salários mínimos. A Rede Cidadã é responsável pela formação comportamental dos alunos e também vai apoiar a sua inserção no mercado de trabalho, com a busca ativa de vagas.

“O Ford <Enter> dá aos participantes a oportunidade de construir uma carreira qualificada, desenvolver o seu potencial e conquistar uma vida melhor por meio da educação. Ele faz parte do compromisso social da Ford de promover o desenvolvimento das comunidades onde está presente”, diz Roberta Madke, gerente de Responsabilidade Social da Ford América do Sul.

A Ford tem hoje na Bahia a sede do seu Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da América do Sul, com um time de mais de 1.500 especialistas que trabalha em projetos globais e é responsável pelo desenvolvimento de um terço de todas as funcionalidades presentes nos carros da marca no mundo.