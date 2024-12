Firjan SENAI está com inscrições abertas em curso técnico em Cervejaria, único no país

A Firjan SENAI Tijuca está com inscrições abertas para o curso técnico em Cervejaria, único SENAI do país com esta oferta. Com duração de um ano e meio, o curso – 80% on-line e 20% presencial – oferece a oportunidade de atuar em diversas áreas da cadeia produtiva da cerveja, desde diretamente na produção à gestão de qualidade, além das áreas de vendas, marketing, consultorias, aquisição de insumos e equipamentos, pesquisas e desenvolvimento de novos produtos.

As inscrições estão com desconto de 15% até 10 de janeiro de 2025 e podem ser feitas até o dia 24 na sede do Centro de Referência em Alimentos, Bebidas e Panificação da Firjan SENAI SESI Tijuca (Rua Morais e Silva, nº 53, Maracanã – Rio de Janeiro), no horário de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 19h30. As aulas estão previstas para serem iniciadas em 5 de fevereiro.

O mercado cervejeiro está aquecido: o Rio já é o segundo maior gerador de empregos no setor e, em quatro anos, deve movimentar cerca de R$ 222 milhões, gerando uma massa salarial (soma dos salários) de R$ 41,8 milhões, segundo estimativas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Na capital, a Rua da Cerveja já começa a ganhar corpo: a pioneira Vírus Bier lançou seu primeiro rótulo no local – cujo sócio-fundador, Luiz Oliveira, é, inclusive, ex-aluno da Firjan SENAI –, e outras duas novas cervejarias desembarcam por lá a partir de janeiro.

Com uma moderna infraestrutura composta por planta industrial, oficinas e laboratórios, o curso permite a vivência da produção na prática, numa área de alta empregabilidade: recentemente foi inaugurada a primeira empresa da Rua da Cerveja, no Centro do Rio – onde, em 4 anos, serão movimentados R$ 222 milhões, gerando uma massa salarial (soma dos salários) de R$ 41,8 milhões, segundo dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico.

“O curso oferece aos alunos uma formação abrangente, que combina teoria e prática para desenvolver habilidades diretamente aplicáveis à produção de cervejas artesanais e industriais. Na modalidade EAD, o curso conta com aulas ministradas por profissionais renomados e experientes do mercado, além de momentos práticos para a aplicação do conhecimento adquirido. Os alunos também participam de visitas técnicas a empresas do setor, têm acesso a oportunidades de networking e, ao final do curso, podem requerer registro nos órgãos de classe, qualificando-se para atuar como responsáveis técnicos em cervejarias”, disse Bruna de Mello Tristão, especialista técnico do Centro de Referência Firjan SENAI SESI Tijuca.

O curso híbrido terá aulas on-line e ao vivo de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h – que são obrigatórias, mas permanecerão gravadas para maior comodidade do aluno. Já as aulas práticas e presenciais acontecerão em três momentos: os dois primeiros com uma semana de duração e o último com um mês, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As aulas práticas acontecerão no fim de cada semestre – cujas datas serão informadas no primeiro dia de aula – e serão realizadas na planta de bebidas, no pub, e nos laboratórios de microbiologia, análise sensorial e físico-química da unidade.

Profissional com quase 10 anos de experiência e passagens em cervejarias multinacionais, Marcelo Tupinamba Di Pace, Instrutor de Alimentos e Bebidas da Firjan SESI, afirma que o setor está em busca de mão de obra cada vez mais qualificada, com demandas por inovação e sustentabilidade. “Nos últimos anos, houve um aumento no número de micro e pequenas cervejarias, mostrando que o consumidor valoriza a diversidade, a qualidade e a conexão com a cultura regional. Junto a isso, grandes cervejarias têm investido em parcerias com produtores menores, fortalecendo o setor como um todo. Com o aprendizado técnico, o aluno estará preparado para enfrentar os desafios da produção, explorar novos mercados e, quem sabe, criar a próxima tendência cervejeira”, afirmou.

Ex-aluno da primeira turma do curso, Gabriel Thuler é mestre cervejeiro e, ao lado do irmão, Leonardo, criou a cervejaria artesanal mais premiada da Região Serrana. “Temos várias receitas de sucesso, com destaque atualmente para as ácidas e uma envelhecida em barril de amburana. Com ela participamos, inclusive, do Mondial de La Biere, no Canadá”, disse.

Serviço:

Local: Centro de Referência em Alimentos, Bebidas e Panificação da Firjan SENAI SESI Tijuca: Rua Morais e Silva, nº 53, Maracanã – Rio de Janeiro – RJ

Inscrições até 24 de janeiro de 2025 na própria unidade. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 07h30 às 19h30

Outras informações pelo WhatsApp (21) 99925-0363