Ford Everest pode vir ao Brasil em 2025 – Expectativa em alta

O SUV médio Everest pode ser uma nova aposta da Ford no mercado brasileiro em 2025. Na Argentina, já há certeza de que o modelo surgido em 2003 e desenvolvido especialmente para o mercado asiático chegará via Tailândia no primeiro semestre do próximo ano. Um outro aspecto que aproxima o Everest da Argentina é sua origem, pois o SUV sempre foi montado sobre a plataforma da picape média Ranger – atualmente, produzida na fábrica de General Pacheco, localizada na Região Metropolitana de Buenos Aires. Por consequência, a vinda do Everest ao Brasil abriria a possibilidade de o modelo entrar na briga de um segmento restrito ao Toyota SW4, originado da picape média Hilux, e ao Chevrolet Trailblazer, derivado da S10.

Com capacidade para até sete pessoas, o Everest tem uma particularidade interessante envolvendo a terceira fileira de bancos. Para não “roubar” espaço do porta-malas, quando a terceira fileira é recolhida, ela fica alocada sob o assoalho do compartimento de carga do SUV. O Everest tem quatro versões, a Trend, a Sport, a Titanium 4×2 e a topo de linha Titanium com tração integral. As variantes Titanium são equipadas com motor 2.0 biturbo a diesel com 213 cavalos (155 kW) de potência a 3.750 rotações por minuto e 50,5 kgfm de torque de 1.750 a 2 mil giros, associado à transmissão automática de 10 marchas com e-Shifter, e seis modos de condução: “Normal”, “Eco”, “Reboque”, “Escorregadio”, “Lama” e “Areia”. Na Tailândia, o Everest tem sete opções de cores externas, prata metálico, Cinza Meteoro, Black Absolute, Bronze Equinócio, Branco Neve perolizado, laranja Sedona Orange e azul Blue Lightning.

Nos equipamentos de segurança, o Everest conta com sete airbags (frontais, laterais, tipo cortina e de joelho para o motorista), sistema de atendimento de chamadas de emergência, sensores de distância dianteiros e traseiros, freios ABS com sistema de distribuição de frenagem EBD, freio de estacionamento elétrico, controles eletrônicos de estabilidade e tração, auxílio de partida em rampa, sistema anti-capotamento e controle de velocidade em descidas íngremes. O SUV médio da Ford tem tecnologias avançadas de assistência à condução, incluindo sistema de comutação de farol alto, câmera de 360 graus, controle automático de velocidade com stop&go, sistema de manutenção em faixa de rolagem, sistema de detecção de ciclistas e pedestres, aviso de iminência de colisão frontal, alerta para o carro não sair do asfalto, alerta de ponto cego e de saída de vaga de estacionamento e sistema automático de pressão de pneus.

A ampla cabine do Everest tem como equipamentos de conforto carregamento de celular sem fio, bancos com couro sintético preto, bancos do motorista e do passageiro da frente com ajustes elétricos de oito posições, painel de informações do veículo de 12,4 polegadas, sistema de ar-condicionado automático de duas zonas e saídas para os bancos traseiros, três tomadas de 12 volts, espelho com escurecimento automático com porta USB, várias combinações de iluminação interna, sistema “one touch” em todos os vidros, chave remota com botão de partida do motor, central multimídia “touchscreen” de 12 polegadas na posição vertical tipo tablete com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, Bluetooth, sistema de comando de voz Sync 4, FordPass Connect, quatro portas USB e oito posições de alto-falantes.O Everest é uma espécie de sucessor do Explorer dos anos 90, e é um utilitário esportivo de tamanho médio para grande com arquitetura de chassi sobre longarinas de três fileiras e até sete pessoas. Em um primeiro momento, o modelo deverá ser importado da Tailândia, mas a Ford trabalha com a possibilidade de produzi-lo na Argentina, na mesma linha de montagem da Ranger, de onde viria para o Brasil e a América Latina. A marca norte-americana ainda não definiu qual será a motorização que será importada nem a versão. O exemplar mostrado na Argentina em uma festa promocional, no mês passado, era um protótipo. No Brasil, o Everest pode ser um dos dez modelos prometidos pela Ford para 2025, a começar pelo já anunciado Mustang com câmbio manual. A marca estuda ainda uma opção híbrida plug-in do utilitário esportivo chinês Territory e uma variante com cabine simples da Ranger voltada para o trabalho. (com colaboração do site argentino MinutoMotor)