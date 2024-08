Força Aérea recupera caixa-preta de avião que caiu em Vinhedo (SP)

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da Força Aérea Brasileira, informou que recuperou a caixa-preta do avião que caiu na tarde desta sexta-feira (9).

O acidente aéreo de Vinhedo foi considerado de alta complexidade e havia uma preocupação de que altas temperaturas pudessem ter danificado os equipamentos, .

A unidade de São Paulo, Cenipa 4, disse ter conseguido encontrar os gravadores, nas siglas em inglês, CVR, o cockpit voice recorder, e o FDR, flight data recorder. O primeiro grava vozes da cabine e o outro dados do voo, como altitude, meteorologia, velocidade, dentre outros.

O avião com 61 pessoas a bordo caiu em uma área residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo.Todos morreram.

A aeronave da Voepass, antiga Passaredo, é do modelo ATR 72-500, com matrícula PS-VPB. Ela saiu de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP).

Moradores que residem no entorno relataram à Folha cenas de terror. Segundo dizem, a aeronave emitiu um barulho “terrível durante a queda”. Um jovem que ajudou a resgatar dois idosos que vivem na casa onde a aeronave caiu disse que a cena foi assustadora.

As informações foram dadas durante entrevista coletiva em Brasília. O brigadeiro do ar Marcelo Moreno, chefe da Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, afirmou ainda que os instrumentos serão encaminhados para a capital federal, onde há um laboratório de análise desses materiais.

