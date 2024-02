Folia no Paço reunirá escolas de samba de Santo André neste fim de semana

O fim de semana promete ser de muita diversão e alegria em clima carnavalesco no estacionamento do Paço de Santo André. No sábado (24) e no domingo (25) será realizado o Folia no Paço, evento gratuito para toda a família. Entre as atrações previstas na programação estão atividades de lazer e a participação de escolas de samba da cidade.

Para ajudar a quem mais precisa, os visitantes poderão contribuir com 1 kg de alimento não perecível no segundo dia do evento.

A programação do sábado será realizada das 13h às 22h. Entre as atrações estão um cortejo de Carnaval, além do Forró Pé de Calçada com os DJs Tercio Emo, Jhonny Cruz e Tony Indio, e ainda as bandas Neide Nazaré e Duka Santos.

No domingo, das 10h às 21h, as atividades continuam com mais diversão para a criançada e um minidesfile das escolas de samba de Santo André com direito a casal de mestre-sala e porta-bandeira, velha guarda, bateria, passistas, intérpretes, baianas, destaques e a Matinê de Carnaval com a Banda Lira.

Ainda no domingo, DJs tocam os hits de 2024 e os clássicos do Carnaval. Para fechar a programação, a Banda Monallizza apresenta tributo a Tim Maia.

Tanto no sábado, quanto no domingo, durante toda a programação, haverá Praça de Alimentação com food trucks, cervejas artesanais e diversidade gastronômica.

Confira a programação completa:

Folia no Paço

Sábado | 24/2

A partir das 13h – Atividades de Lazer

14h às 15h – DJs

15h – Neide Nazaré

16h15 – DJs

17h – Duka Santos

18h30 às 19h – Cortejo de Carnaval / DJs

Domingo | 25/2

A partir das 10h – Atividades de Lazer

13h30 – Matinê de Carnaval com a Banda Lira

Minidesfiles das escolas de samba (cortejos e apresentações):

14h30 – Seci

14h55 – Leões do Vale

15h20 – Império

15h45 – Ocara Clube

16h25 – São Jorge

16h50 – Tradição de Ouro

17h15 – Vila Alice

17h40 – Lírios de Ouro

18h05 – Palmares

18h30 – Encerramento com Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba de Santo André)

Após as escolas de samba – Banda Monallizza com tributo a Tim Maia

Apresentação de DJs nos intervalos