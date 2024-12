Fluminense vence Internacional nos pênaltis e conquista a Copinha Feminina 2024

Xerém está em festa! O Fluminense venceu o Internacional nos pênaltis na tarde deste domingo (15) e conquistou o título da Copinha Feminina 2024. A partida aconteceu no Pacaembu e, com 0 a 0 no tempo regulamentar, as cariocas levaram a melhor na marca da cal: 5 a 3.

Nos dois tempos da partida, as equipes criaram chances e poderiam ter aberto o placar, mas não foi o que aconteceu. Nas penalidades, Thaina, a goleira do Tricolor das Laranjeiras, foi a heroína defendendo uma cobrança, que posteriormente daria a vitória.

De forma invicta, o Fluminense se consagrou campeão da Copinha Feminina pela primeira vez na sua história. As Meninas de Xerém passaram num grupo que continha Santos, América-MG e Sport. Nas quartas, despachou o São Paulo nos pênaltis e, na semi, voltou a bater o Peixe, dessa vez por 2 a 0.

Vale lembrar que esta é apenas a segunda edição da Copinha Feminina da história. Na primeira, em 2023, o grande campeão foi o Flamengo, que venceu as meninas do Botafogo na final por 2 a 0.