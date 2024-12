Fluminense se garante na Série A com vitória emocionante; Palmeiras fica com o vice

O confronto entre Fluminense e Palmeiras, realizado no Allianz Parque neste domingo (8), marcou a última rodada do Campeonato Brasileiro. Com um placar de 1 a 0 favorável ao time carioca, o resultado assegurou a permanência do Fluminense na primeira divisão, enquanto o Palmeiras encerrou a competição na segunda colocação.

O colombiano Kevin Serna destacou-se como o herói da partida, marcando o gol solitário que garantiu a vitória do Tricolor das Laranjeiras. O gol surgiu de uma jogada individual notável do atacante, ressaltando sua habilidade e presença em campo.

O clima no Allianz Parque foi de certa desolação. A torcida palmeirense, ciente das remotas chances de título, não preparou grandes celebrações e muitos assentos permaneceram vazios. A performance abaixo do esperado em uma partida crucial resultou em vaias dirigidas aos jogadores tanto no intervalo quanto após o término do jogo.

Com este revés, o Palmeiras acumulou 73 pontos na tabela, garantindo o vice-campeonato. Já o Fluminense alcançou 46 pontos, posicionando-se no 13º lugar ao final da competição. O Botafogo sagrou-se campeão brasileiro após vencer o São Paulo por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, somando 79 pontos sob a liderança do técnico Artur Jorge.

Durante o primeiro tempo, apesar de dominar a posse de bola, o Palmeiras não conseguiu traduzir esse controle em oportunidades claras de gol. O goleiro Fábio pouco foi acionado devido à ineficácia ofensiva dos adversários. Abel Ferreira promoveu alterações no elenco titular ao substituir Felipe Anderson por Maurício, mas as mudanças não surtiram efeito prático.

Por outro lado, o Fluminense mostrou eficiência nas poucas chances que criou. Logo no início do jogo, um escanteio cobrado por Arias quase resultou em gol com Thiago Silva acertando o travessão. A equipe dirigida por Mano Menezes soube administrar o ritmo da partida e encontrou seu momento decisivo aos 36 minutos em um contra-ataque rápido.

Na jogada do gol, Nonato fez um lançamento preciso para Serna, que superou Vanderlan fisicamente, driblou Murilo e finalizou rasteiro no canto de Weverton. O primeiro tempo se encerrou com o Palmeiras registrando apenas quatro finalizações sem perigo ao gol tricolor.