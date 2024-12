Fluminense busca renovação de contrato com lateral Samuel Xavier

O Fluminense está em negociações para a renovação do contrato do lateral-direito Samuel Xavier até o final de 2026. Com 33 anos, o jogador, que atualmente possui vínculo até o fim de 2025, é visto como uma peça chave no elenco tricolor.

A proposta apresentada pelo Tricolor das Laranjeiras inclui um ajuste salarial, além da extensão contratual. É importante ressaltar que, a partir de julho do próximo ano, o defensor poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, o que torna a negociação ainda mais urgente para a diretoria.

Esse tipo de iniciativa não é novidade para o Fluminense, que tem adotado uma abordagem proativa na gestão de seus jogadores, buscando proporcionar estabilidade e evitar a perda de atletas sem compensação financeira.

Samuel Xavier se juntou ao Fluminense em 2021 e desde então participou de 191 jogos pelo clube, acumulando títulos importantes como dois Campeonatos Cariocas, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. No entanto, ele enfrentou críticas dos torcedores devido a um período de ausência no início da temporada atual.

Natural de Jundiaí, o lateral foi revelado pelo Paulista e teve a oportunidade de ser treinado por Fernando Diniz em suas primeiras experiências. Ao longo da carreira, passou por diversas equipes, incluindo São Caetano, Ceará, Sport e Atlético-MG, antes de retornar ao Ceará e finalmente se transferir para o Fluminense.

Os próximos passos nas negociações serão observados com atenção pelos torcedores e pela imprensa esportiva, dado o impacto que a permanência ou saída do atleta pode ter no desempenho da equipe nas competições futuras.