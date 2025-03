Florestan Fernandes realiza aula inaugural da Escola Digital da Melhor Idade

A aula inaugural da Escola Digital da Melhor Idade, formação gratuita promovida pela Fundação Florestan Fernandes – uma autarquia vinculada à Prefeitura de Diadema -, aconteceu nesta segunda (10/3), na sede da instituição, na região central. A capacitação, com 51 horas, tem o objetivo de garantir que pessoas com mais de 50 anos possam se aproximar e apropriar do universo digital e de todas as suas potencialidades e serviços.

A iniciativa, parte do pacote de ações que estão sendo executados na cidade nos primeiros cem dias da nova gestão municipal, já é um sucesso, uma vez que 119 pessoas se matricularam, o que viabilizou a criação de quatro turmas – mais do que o originalmente previsto.

Entre os alunos, um caso se destacou logo na aula inaugural: o casal José Rodrigues da Silva, 66 anos, e Ana Maria da Conceição Silva, 65 anos. Como explica essa última, foi o filho, veterinário, que soube da oportunidade e inscreveu os pais para fazer o curso.

Ana Maria fala sobre suas expectativas com a formação. “Estou muito esperançosa com esse novo aprendizado. Na minha idade isso é muito bom já que vai facilitar o dia a dia da minha vida. Não adianta aprender a mexer no aplicativo se eu não ficar segura do que vou fazer e espero ter essa segurança aqui.”

José, seu marido, também está animado, e já tem algumas ideias sobre como usar os novos conhecimentos. “Eu não sei fazer um pix, não sei usar celular, às vezes nem consigo atender o celular. Então, quero aprender isso tudo, me aprimorar, ficar sempre mais ativo. Quero aprender a pegar um Uber. Quero ficar mais antenado”, explica.

Tudo isso, e muito mais, José e todos os alunos vão ter contato quando se considera a lista de conteúdos da formação. Entre muitos outros temas, será abordado o básico sobre o uso do celular (Android), inclusive questões de segurança e WhatsApp; YouTube e entretenimento digital; serviços governamentais e documentos digitais, como o cadastro no GOV.BR , e serviços relacionados a INSS, SUS, CNH Digital, Carteira de Trabalho Digital, FGTS, CPF digital, título de eleitor online; aplicativos bancários e pagamentos digitais; o que é um QR Code e como utilizá-lo; compras online seguras; como identificar golpes e fraudes; e o computador e suas funcionalidades, inclusive como utilizar mouse, teclado, pendrive e impressora.

Hilton Alves Moreira, diretor-presidente da Florestan Fernandes, explica que a Escola Digital já se destaca entre as inúmeras formações ofertadas pela instituição, famosa pelos cursos profissionalizantes. “Estou muito satisfeito, muito feliz. O que a gente imaginou foi até superado pela quantidade de pessoas que demostraram interesse na Escola Digital. A vontade dos alunos motiva a gente a trazer cada vez mais serviços que atendam à população da terceira idade”, afirma.

Para o prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, os alunos da Escola Digital têm muito a ensinar. “É uma honra estar perto dessas pessoas, que têm muita história e experiência. Temos muito a ganhar absorvendo e escutando essa sabedoria e maturidade. A Escola Digital também possibilita essa troca, o que é muito rico e faz bem para a cidade toda”, completa.

Garantia de acessibilidade

As aulas, totalmente práticas, acontecem uma vez por semana, na sede da Florestan Fernandes, região central da cidade.

Até por isso, e para garantir toda a comunidade e boas condições para as aulas, foi necessário resolver problemas estruturais em alguns espaços da autarquia, como a ausência de salas acessíveis. Todas as salas disponíveis exigiam que os alunos subissem e descessem lances de escada, o que dificultava o acesso para parte dos inscritos.

Para resolver o problema, foi necessário construir uma sala com esse tipo de acesso, o que foi feito durante o período de Carnaval. Além de acessível, a sala conta agora com televisão e computador.

A Escola Digital da Melhor Idade tem início dia 11 de março e se encerra em 2 de julho, com a formatura sendo realizada no dia 11 de julho junto com os alunos dos demais cursos da instituição.



Crédito:André Baldini

Crédito:Marco Gonçalves