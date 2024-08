Flashback no Parque do Ipiranga do próximo domingo terá “Soul Train”

O Parque da Independência, situado ao lado do Museu do Ipiranga na zona sul da capital, irá contar no próximo domingo (01/09) com a exibição de uma apresentação que irá resgatar o programa “Soul Train” da TV norte-americana, popular nos anos 70 e 80. Serão formadas duas filas para dançarinos e quem mais desejar se apresentar entre elas.

O evento de passinhos flashback acontece todos os primeiros e terceiros domingos de cada mês e costuma reunir em torno de 2 mil pessoas para dançar ou assistir os passos ao som de artistas como Bee Gees, Michael Jackson, Madonna, Shabba Ranks, Double You e KC And The Sunshine Band.

“Haverá espaço para a apresentação de diversos passinhos de flashback. Entre eles, estarão os passos de black com o resgate da música negra dos anos 70 e 80”, conta Horllando Bomani, coreógrafo e líder de pista do evento.

A atração é promovida pelo Instituto Groove Dance de Arte e Cultura com o apoio da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. As músicas serão tocadas pelos DJS residentes Jilmar Jesus e Juliana Santos e pelo convidado dessa edição Evandro Deejay.

Segundo Cecilia Gandini, vice-presidente do Instituto, professora de educação física e uma das bailarinas do evento, a ideia é de ir além da oportunidade do público se conectar com a nostalgia e a alegria de outras épocas. “Também é uma excelente maneira de exercitar o corpo e a mente. A dança é uma forma divertida de manter a saúde em dia, melhorar a coordenação motora e ainda se divertir muito. Não importa se você é jovem ou mais experiente, os passinhos flashback são para todos!”, recomenda.

Acesse o perfil no Instagram do Instituto e confira fotos e vídeos das últimas edições: https://instagram.com/groovedance.instituto