Flamengo vence o Vasco e larga na frente nas semis do Carioca

O Flamengo deu um passo significativo em direção à final do Campeonato Carioca ao derrotar o Vasco da Gama por 1 a 0, em uma partida realizada no Estádio Nilton Santos. Com este resultado, a equipe rubro-negra garante a possibilidade de avançar mesmo que perca por um gol de diferença no próximo confronto, marcado para o Maracanã.

O único gol da partida foi anotado por Bruno Henrique, que brilhou ao concluir com precisão na segunda etapa. Este foi o décimo gol do atacante no Clássico dos Milhões, consolidando-o como um dos maiores algozes do rival cruz-maltino.

Graças à melhor campanha na Taça Guanabara, que corresponde ao primeiro turno do Estadual do Rio, o Flamengo detém a vantagem de jogar pelo empate em pontos e saldo de gols, além de ter o mando da segunda partida.

Como foi o jogo?

O clássico teve um início intenso, marcado por jogadas duras e uma série de cartões amarelos nos primeiros minutos. Ambas as equipes mostraram-se muito motivadas, com o Vasco adotando uma postura mais agressiva. O Flamengo também não ficou atrás, e em um lance envolvendo Wesley e Vegetti houve um princípio de confusão. Ao término da primeira metade, o árbitro distribuiu seis cartões amarelos — quatro para o Vasco e dois para o Flamengo.

No decorrer da partida, o Flamengo demonstrou maior posse de bola, especialmente explorando o lado direito com Wesley e Plata. No entanto, os rubro-negros falharam nas finalizações, sendo Luiz Araújo o responsável pelas principais oportunidades perdidas. O Vasco, por sua vez, apostou em contra-ataques rápidos e chegou a assustar com dois chutes de fora da área.

Com a aproximação do intervalo, o jogo se abriu ainda mais, e as equipes começaram a encontrar espaços no ataque. Léo Ortiz se destacou ao evitar um gol do Vasco, salvando um chute de Rayan que estava a caminho das redes.

Após o intervalo, o Flamengo assumiu o controle da partida, pressionando o Vasco em seu campo defensivo e criando várias oportunidades claras de gol. A torcida vascaína demonstrou descontentamento com o técnico Carille, que tentou mudar a equipe ao substituir Mathueus Carvalho por Loide, fazendo sua estreia no clube.

A persistência do Flamengo surtiu efeito antes da parada técnica do segundo tempo. Bruno Henrique marcou e colocou o time à frente no placar. O Vasco tentou reagir rapidamente, mas sofreu com a falta de precisão nas finalizações.

Com a vantagem conquistada, os jogadores sob comando de Filipe Luís passaram a controlar melhor a partida. O Vasco tentou mudar seu esquema ofensivo, mas não conseguiu ameaçar o resultado final.