Vasco da Gama avança na Copa do Brasil com vitória convincente

Na noite desta terça-feira, o Vasco da Gama garantiu sua passagem para a segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o União Rondonópolis por 3 a 0. O jogo ocorreu no Estádio Kleber Andrade, localizado em Cariacica, e marcou um momento de recuperação para o time carioca, que enfrentava um período difícil sem triunfos, acumulando quatro partidas sem vitórias.

A partida teve início promissor para o Vasco, que abriu o placar com um gol de pênalti convertido pelo atacante Vegetti. Em sequência, Rayan e Hugo Moura ampliaram a vantagem, consolidando a superioridade da equipe durante todo o confronto.

Com essa vitória expressiva, o Cruzmaltino respira aliviado e se prepara para os próximos desafios. O clube aguardará até o dia 26 de fevereiro para conhecer seu adversário na segunda fase da competição. O sorteio será realizado após a partida entre Barcelona-RO e Nova Iguaçu-RJ, marcada para o Estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, Rondônia.

No próximo domingo, o Vasco volta a campo em um duelo decisivo contra o Botafogo. Este confronto será fundamental para determinar quais equipes avançarão às semifinais do Campeonato Carioca, tornando-se mais um teste importante na busca pela recuperação do clube.