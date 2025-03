Wesley revela frustração por não ter sido vendido para a Atalanta-ITA

Em uma recente entrevista, o ala do Flamengo compartilhou suas experiências e desafios pessoais desde que não conseguiu a transferência para um clube europeu. Inicialmente, ele expressou sua frustração, mas logo percebeu que ainda estava em uma das maiores equipes do Brasil e que precisava reencontrar seu foco.

O jogador relembrou um momento crucial em sua carreira, que ocorreu em 2024, após a tentativa frustrada de transferência para a Atalanta. Ele reconheceu a necessidade de tomar uma decisão: “Ou vai ou fica”. Segundo suas palavras, não era mais viável permanecer paralisado na lamentação pela oportunidade perdida. “Eu entendi que o momento era para sair, e eu não saí. ‘Meu Deus, agora o que eu vou fazer? Ninguém me quer mais aqui, eu vou ficar fazendo o quê?'”, confessou.

Ele destacou o papel do seu empresário, Guilherme Siqueira, que lhe ofereceu uma perspectiva diferente durante aquele período difícil. “Ele me disse: ‘Você estava saindo de uma Ferrari para ir para uma Lamborghini. Mas você está na Ferrari ainda’. Foi então que percebi que deveria valorizar a oportunidade que tinha no Flamengo“, comentou.

Em busca de crescimento pessoal e profissional, o atleta começou a buscar apoio de profissionais e a se abrir mais com os colegas de equipe. “Comecei a conversar mais e pedir opiniões do Gerson e dos outros jogadores. Ali foi minha virada de chave”, afirmou.

Durante a conversa, o lateral também abordou a relevância da saúde mental em campo. Ele admitiu que no passado, a perda da concentração após cometer erros era um desafio constante. Contudo, com o auxílio de especialistas na área, ele aprendeu a lidar melhor com essa pressão. “Confesso que até hoje quando entro em campo, me lembro: ‘Tenho que concentrar o máximo para não errar o primeiro toque’. O primeiro toque é tudo”, explicou.

O jogador continuou refletindo sobre sua evolução: “Antes, quando errava, ficava perdido sem saber como reagir. Aprendi que erros fazem parte do jogo; preciso manter a calma e continuar tentando”. Essa nova mentalidade o ajudou a se sentir mais confiante durante as partidas.

Ao ser questionado sobre seus planos futuros, o lateral-direito reafirmou seu sonho de atuar no futebol europeu. Entretanto, enfatizou que atualmente se sente muito bem no Flamengo e está disposto a não apressar as coisas. “É difícil não ficar ansioso com a possibilidade de ser negociado. Já declarei que meu sonho é jogar lá fora, mas o que estou vivendo aqui é algo surpreendente”, refletiu.

Finalizando suas considerações, ele disse: “Estou tendo experiências maravilhosas aqui no Flamengo. Se for da vontade de Deus ir para outro lugar, irei; se for para ficar, fico”.