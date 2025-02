Flamengo vence o Botafogo e é tricampeão da Supercopa do Brasil

A Supercopa do Brasil, realizada no Estádio Mangueirão, em Belém, teve sua partida marcada por um forte temporal que resultou em uma interrupção de 1h15. Apesar das adversidades climáticas, o Flamengo demonstrou superioridade tanto antes quanto após a pausa, consolidando sua posição como o maior vencedor do torneio.

Esta vitória é emblemática, pois representa a segunda vez consecutiva que o campeão da Copa do Brasil supera o campeão brasileiro. No ano anterior, foi o São Paulo que saiu vitorioso ao enfrentar o Palmeiras.

Com esse triunfo, o Flamengo alcança seu terceiro título da Supercopa do Brasil, aumentando ainda mais sua vantagem na lista de campeões.

Por outro lado, o Botafogo vive um momento conturbado. A equipe ainda busca um técnico efetivo e demonstra falta de ritmo, agravada pela ausência de jogadores-chave como Almada e Luiz Henrique. Sob a direção interina de Carlos Leiria, o Botafogo deixou escapar a primeira oportunidade de conquistar um título em 2025. A próxima chance se dará neste mês, com a disputa da Recopa contra o Racing.

No calendário estadual, os próximos desafios para as duas equipes já estão definidos: o Flamengo enfrentará a Portuguesa na quarta-feira, enquanto o Botafogo jogará contra o Nova Iguaçu na quinta. Além disso, um reencontro entre os rivais está agendado para o dia 12 deste mês.

Impacto da tempestade no jogo

A chuva intensa fez sua aparição momentos antes do início da partida, embora a apresentação musical da cantora Joelma tenha ocorrido sem contratempos. Durante os aquecimentos, Gerson causou preocupação ao aparentar dores na coxa direita, mas seguiu para a partida.

No início do jogo, o Flamengo rapidamente tomou as rédeas da situação. Com uma postura mais intensa e organizada, a equipe sob comando de Filipe Luís estabeleceu controle sobre a posse de bola e aplicou uma marcação alta eficaz.

O primeiro gol ocorreu quando Bruno Henrique converteu um pênalti após ser derrubado na área por Lucas Halter. O zagueiro botafoguense cometeu uma falta arriscada que lhe custou caro. Vale destacar que Matheus Martins estava posicionado atrás de Bruno Henrique e fez gestos para indicar ao goleiro John qual lado deveria pular; no entanto, ele não conseguiu evitar o gol rubro-negro.

Três minutos depois, com a intensidade da chuva aumentando, a arbitragem decidiu paralisar o jogo devido às condições ruins do gramado. Após 1h15 de espera e com a redução da tempestade, os oficiais realizaram testes para garantir que as condições estavam adequadas para reiniciar a partida.

Assim que retornaram ao campo, o Flamengo se impôs novamente e ampliou a vantagem com Bruno Henrique aos 19 minutos do segundo tempo. O atacante executou uma jogada primorosa que resultou em um belo gol.

O Botafogo conseguiu se organizar melhor apenas após meia hora de jogo, mas suas tentativas no ataque não trouxeram grandes preocupações à defesa adversária.

Com uma margem confortável no placar e dominando as ações, o Flamengo teve várias oportunidades claras no segundo tempo para aumentar ainda mais a contagem, mas não foi eficaz nas finalizações. Uma dessas chances foi perdida por Plata.

O Botafogo realizou algumas mudanças em busca de melhorias na equipe; no entanto, as dificuldades persistiram devido à perda significativa de jogadores desde a última temporada. O banco era majoritariamente composto por jovens talentos sem experiência suficiente.

Aos 41 minutos do segundo tempo, Patrick de Paula conseguiu diminuir a diferença para o Botafogo. Contudo, isso não ofuscou os gritos de “é campeão” que ecoaram entre os torcedores rubro-negros em celebração à conquista.