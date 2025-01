Flamengo rejeita oferta milionária do Zenit por Wesley

O Flamengo reafirma sua posição em relação à permanência do lateral Wesley, ao recusar uma proposta substancial do Zenit, da Rússia, que ofereceu 25 milhões de euros, equivalente a aproximadamente R$ 153 milhões. A decisão foi revelada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e corroborada pela plataforma Jogada10.

A diretoria do clube carioca demonstra confiança no potencial de Wesley, considerando-o um atleta-chave para o elenco. Com apenas 21 anos, o lateral não apenas se destaca em campo, mas também é visto como uma promessa de valorização significativa. A expectativa é que sua performance durante a temporada possa levar a uma proposta ainda mais vantajosa por parte de clubes europeus.

Foco no Mundial antes de negociar

O Flamengo tem como objetivo manter o jovem jogador até, pelo menos, o Mundial de Clubes, programado para junho deste ano. O clube acredita que, após essa competição, Wesley pode atrair ofertas ainda mais elevadas em 2025.

Além do interesse do Zenit, outros grandes clubes como o Milan já manifestaram interesse no lateral. Vale lembrar que, no ano passado, uma negociação com a Atalanta quase se concretizou, mas não avançou antes da assinatura.

Desempenho e conquistas no Flamengo

No último ano, Wesley teve um desempenho notável, sendo selecionado para a equipe ideal do Campeonato Brasileiro de 2024. Em sua trajetória com o Flamengo, o lateral acumula 108 partidas, marcando dois gols e proporcionando três assistências.

Ele também possui títulos importantes no currículo, incluindo a Copa Libertadores de 2022 e duas edições da Copa do Brasil, em 2022 e 2024.