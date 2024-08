Flamengo supera série de desfalques e chega vivo na disputa pelos três títulos

O Flamengo chegou para o decisivo jogo contra o Bolívar, na altitude de La Paz (Bolívia), com sete desfalques, sendo alguns dos seus principais jogadores. Aos trancos e barrancos, o Rubro-Negro saiu com a classificação na Libertadores e, no último domingo (25), venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Maracanã, fazendo com que o time chegue vivo na briga pelo título das três competições que disputa –Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro.

O QUE ACONTECEU

O Flamengo tem vários problemas físicos. Os mais graves são de Matias Viña e Everton Cebolinha, que passaram por cirurgias e estão fora da temporada. Arrascaeta trata problema muscular na coxa.

No ataque, Pedro e Gabigol ainda tentam voltar. O camisa 9 tem situação um pouco mais simples e está convocado para a seleção brasileira. Por isso, o Flamengo ainda corre para tê-lo nesta semana. O jogador tenta retornar a tempo do duelo de volta da Copa do Brasil, dia 12 de setembro. A previsão era de que ficasse um mês fora. Carlinhos não se sentiu bem no domingo e acabou sendo reserva. Ele está fora na Copa do Brasil.

Nico De la Cruz não deve ser problema. O uruguaio está sentindo a forte sequência de partidas e ficou fora nos últimos jogos tanto por desgaste quanto por ter problemas ao atuar em gramado sintético. Contra o Bahia, porém, o meia retorna. Jogadores como Varela, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas também foram poupados no fim de semana e voltam.

“Temos três competições, um grupo muito bom e temos que tomar decisões. Em cima disso, para cada jogo procuramos tomar as melhores decisões, para sair com os melhores resultados possíveis. O Bruno [Henrique] é uma opção de 9, sim. Ainda estamos aguardando o Pedro para ver como está a recuperação dele. O Carlinhos hoje não estava se sentindo bem, acabou não entrando mais para uma questão médica”, disser Matheus Bachi, no último domingo.

“É a gente cuidar da gente. É todo dia trabalhar com dedicação, se ajudar, buscar uma estratégia e pensar no jogo seguinte. São três competições de alto nível, em que há muitos clubes indo bem. São jogos duríssimos, e temos conseguido resultados importantes. Às vezes não vitórias, mas também classificações”, afirmou Cleber Xavier.

NA DISPUTA PELOS TRÊS TÍTULOS

O Flamengo conseguiu diminuir a distância para a liderança em um ponto ao final da rodada do Brasileirão. Agora, o Rubro-Negro está a cinco, em quarto lugar. O novo líder é o Fortaleza, com 48, que venceu o Corinthians e ultrapassou o Botafogo, que ficou no 0 a 0 com o Bahia.

Na Libertadores, a equipe está nas quartas de final. O adversário será o Peñarol, do Uruguai, e a decisão será em casa. As datas ainda não foram divulgadas.

Na Copa do Brasil, o Flamengo também está nas quartas e duelará com o Bahia. O jogo de ida é já nesta quarta-feira (28), em Salvador (BA). A volta acontece no Maracanã, dia 12 de setembro.