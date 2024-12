Final do campeonato de xadrez individual da Prefeitura de SP reúne 2 mil participantes

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), realiza entre 3 e 5 de dezembro a XXVIII Final Municipal de Xadrez Individual com mais de 2 mil estudantes, ex-estudantes e educadores da Rede Municipal de Ensino no Salão Nobre do Clube Atlético Juventus. O evento reúne enxadristas qualificados nas etapas regionais realizadas nas 13 Diretorias Regionais de Educação (DRE) nas categorias sub-6, sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-18, livre e professores (absoluto e feminino). Além das premiações para os primeiros lugares, todos os participantes recebem uma medalha de participação.

A final comemora também os 30 anos do Xadrez nas escolas municipais. O jogo faz parte das ações da Secretaria Municipal de Educação desde 1994 e em 2016 passou a fazer parte do Programa Jogos de Tabuleiro. O Programa apresenta ações pedagógicas com os quatro jogos mais representativos dos grandes continentes, sendo Xadrez (Europa), Mancala Awelé (África), Jogo da Onça (América) e Jogo de Go (Ásia).

Espaços com desafios e outros torneios também estarão disponíveis, confira a lista abaixo:

Desafio da Hora: A cada hora, um mural exibirá desafios de xadrez onde os estudantes devem inserir a resposta em uma urna. Um sorteio é realizado e caso a resposta retirada da urna seja correta, o estudante receberá uma medalha na premiação.

Duelo virtual: Um espaço com notebooks onde os estudantes disputam contra o computador para vencer medalhas.

Bullet chess: Torneio com partidas rápidas onde cada jogador realiza todas as jogadas em até 1 minuto.

Corrida de montagem de tabuleiro: Desafio onde os participantes que montarem o tabuleiro de xadrez em menor tempo recebem medalhas.

Área de treino livre: Espaço montado com tabuleiros para treino entre uma rodada e outra, o acesso é livre para interação e prática dos estudantes.