Final de semana na 23ª FIL tem shows com Francisco, el Hombre e Dori Caymmi

Além das atividades literárias, o primeiro final de semana na 23ª FIL – Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto será embalado por muita música, de diversos gêneros e estilos e em apresentações com diferentes propostas. No total, 14 apresentações sonoras estão distribuídas entre o sábado e o domingo, com dois destaques: banda Francisco el Hombre e cantor Dori Caymmi, ambos encerrando a agenda de cada dia. As duas apresentações são realizadas em parceria com o Sesc Ribeirão Preto.

No sábado (03), no palco principal do Theatro Pedro II (20h), a banda Francisco, el Hombre faz show em homenagem a “Acabou Chorare”, clássico álbum do grupo Novos Baianos, com releituras que mesclam rock psicodélico e ritmos latinos, fazendo jus às referências musicais que pautam o trabalho do grupo. Formada há 11 anos por dois mexicanos e três brasileiros, a banda registra sucesso e reconhecimento nacional e internacional para sua pachanga folk (mistura de tropicalismo, batucada e música latina).

No mesmo palco, o baiano Dori Caymmi fecha o domingo (4/8, às 20h) com show em que apresenta seu trabalho como compositor e violonista. Aos 80 anos, o filho do meio do mestre Dorival Caymmi segue presente e ativo na história da música brasileira também como arranjador e produtor. Em seu livro “Dori Caymmi songbook: 80 anos de um cantador”, o artista celebra seu legado apresentando partituras, depoimentos, histórias e link para o disco digital. A publicação está à venda na Tenda do Sesc na FIL (Esplanada do Theatro Pedro II).

No sábado (03), as atrações musicais ficam por conta das apresentações “Retinta: homenagem a Sueli Carneiro”, com Kamila Andrade (10h, Espaço Ambient de Leitura, na Esplanada do Theatro Pedro II); “MPB – Música Preta Brasileira”, com a banda ribeirão-pretana Black Soul Power (17h30, quintal da BSJ – Biblioteca Sinhá Junqueira); “Também Somos Brasileiros”, com Renatinho Silva (18h30, Estande da Prefeitura); e Régis Martins & Cia Fantasma” (19h, BSJ, quintal). O dia tem ainda as apresentações Café com Chorinho, com grupo Choro da Casa (11h, BSJ, quintal); e “Com açúcar e com afeto”, com coral Voz Ativa, em homenagem aos 80 anos de Chico Buarque (11h, Centro Cultural Palace).

No domingo (04), o auditório Pedro Paulo da Silva (Centro Cultural Palace), recebe o Coral de Mulher e Música Caipira e declamação de poemas Sertanejos, respectivamente às 11h e 12h30. À tarde, tem Percussão com os Bambas (14h, CUFA, coreto da Praça XV de Novembro); Trio Mana Flor (17h30, Tenda Sesc); quarteto Cora Limã (17h, BSJ, quintal); Banda Sinfônica do Senai RP (18h30, Estande da Prefeitura); a dupla Luisa & Clara Dias (18h30, Estande da Prefeitura); e Roda de Choro, também com Choro da Casa, às 20h30, no Espaço Ambient de Leitura (Esplanada do Theatro Pedro II).

Ideias em debate

A escritora portuguesa Isabel Rio Novo é a convidada do segundo Salão de Ideias Internacional desta edição da feira (17h, BSJ, auditório). Doutora em Literatura Comparada e autora de vários romances e uma biografia de Luís de Camões, Isabel aborda as produções literárias de Brasil e Portugal. Antes, às 15h, no mesmo local, Ignácio de Loyola Brandão volta ao Salão de Ideias da FIL para falar de suas vivências e experiências como escritor de romances, contos, crônicas, reportagens, textos infantis e peça teatral.

O Salão de Ideias do domingo é com o escritor cearense Stênio Gardel (15h, auditório Meira Junior, no Theatro Pedro II). Especialista em Escrita Literária e autor de títulos adultos e infantis, Gardel fala sobre sua trajetória literária, que inclui ser finalista no Prêmio Jabuti em 2022, além de outras premiações nacionais e internacionais. Seu novo livro infantil, “Bento, Vento, Tempo”, tem lançamento na FIL no sábado (10h, BSJ, espaço infantil).

Sessão Poesia com a escritora e slammer ribeirão-pretana Luiza Romão (domingo, 11h, auditório Meira Junior, no Theatro Pedro II); e seis encontros de bate-papos são outras opções à disposição do público da 23ª FIL nestes dois dias. No sábado (15h, Tenda Sesc), a autora Valeska Zanello fala sobre as diferenças de empenho no amor entre homens e mulheres, a partir do seu livro “A prateleira do amor: sobre mulheres, homens e relações”. Também na Tenda Sesc, às 17h, Amara Moira, escritora, professora e ativista, e o sociólogo, advogado e professor Renan Quinalha, conversam sobre o tema “Direitos LGBTQIAPN+ no Brasil”.

O prefeito de Araraquara, Edinho Silva, também participa de bate-papo com os visitantes da feira (domingo, 10h, BSJ, quintal). No encontro, ele aborda questões que envolveram sua gestão pública diante da pandemia, que resultou no livro “Uma cidade na luta pela vida: da pandemia ao 8 de janeiro”. Também no domingo, Ignácio de Loyola Brandão e o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, fazem a segunda edição de conversa sobre literatura, administração pública e cotidiano (BSJ, 11h, auditório).

“Literatura indígena na contemporaneidade” é o tema do bate-papo com as escritoras Sony Ferseck (tribo Mucuxi) e Geni Núñez (Tribo Guarani), na Tenda Sesc (domingo, 15h). E ainda tem conversa sobre a história e o que vem pela frente no processo de restauro do Edifício Diederichsen, construção icônica do Centro de Ribeirão Preto, a partir da pesquisa acadêmica da arquiteta Tatiana de Souza Gaspar (domingo, 15h, Edifício Diederichsen).

Destaques da terra

Os homenageados Perce Polegatto e Carlos de Assumpção participam presencialmente de atividades no final de semana. Com 13 livros publicados, Polegatto está na Sessão Homenageado (sábado, 15h, auditório Meira Junior, no Theatro Pedro II), momento onde troca ideias com o público sobre metalinguagem, busca da identidade humana e questionamentos existenciais, principais marcas de seus textos. No Sarau Protesto (sábado, 16h, Espaço Ambient de Leitura), Assumpção, de 97 anos, tem presença confirmada na atividade que reúne poesia, música e arte. A 23ª FIL está apenas começando e a programação completa, totalmente gratuita, pode ser conferida no site www.fundacaodolivroeleiturarp.com.

SERVIÇO

23ª Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto (FIL)

Programação – Dia 03 de agosto (sábado)

Programação – Dia 04 de agosto (domingo)

