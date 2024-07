Fim de semana tem Museu do Futebol e programação de férias nos equipamentos culturais

O Museu do Futebol, localizado no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, reabre as portas nesta sexta-feira, 12 de julho. Fechado para reformas, o espaço retoma as atividades mais moderno e interativo. O propósito foi torná-lo mais emocionante e lúdico, além de acompanhar as transformações no futebol e na sociedade.

Com as mudanças, o futebol feminino ganhou ainda mais espaço no Museu do Futebol, que conta, também, com temas contemporâneos, como diversidade, inclusão e questões raciais dentro e fora de campo*. Para celebrar a reabertura, a entrada será gratuita nos dias 12, 13 e 14. A retirada pode ser feita na bilheteria da instituição.

Para as férias escolares, a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo preparou uma programação especial. No Museu do Catavento, durante todo o mês de julho, a criançada poderá conhecer alguns esportes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, ter uma experiência no universo da dublagem e até participar de uma Oficina de Fósseis, e aprender sobre a formação e o trabalho de um paleontólogo.

No Museu da Imigração, a Hospedaria em Movimento se transforma no “Mundo de Brincar”, uma brinquedoteca com atividades educativas e recreativas inspiradas em diferentes culturas e países. E, marque na agenda: nos dias 20 e 21 de julho, haverá o “Cineminha no Museu” com exibição de filmes infantis, pipoca e bebidas para garantir a diversão.

Em Santos, no Museu do Café, as crianças irão explorar o mundo dos cafés de maneira divertida e educativa. Elas aprenderão sobre diferentes tipos de grãos, métodos de preparo e poderão criar suas próprias bebidas, com desenhos especiais. As atividades não necessitam de inscrição.