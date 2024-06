Fim de semana tem festival em Iguape e 80 anos de Chico Buarque em SP

A partir desta sexta (14), o Festival Revelando SP retorna à cidade de Iguape depois de sete anos. O festival celebra as tradições do estado de São Paulo, com produções artesanais e culinária típica. Além disso, o evento também conta com atrações musicais, como shows dos cantores Oswaldo Montenegro e Gabriel Sater. O Festival Revelando SP começa nesta sexta, às 11h, e vai até domingo, dia 16. A entrada é gratuita.

Já na cidade de São Paulo, o Museu da Imagem e do Som, o MIS, recebe o especial CHICO 80, com eventos inéditos que comemoram os 80 anos do cantor e compositor Chico Buarque. Durante o evento, será lançado o CD “Claudette canta Chico”, da cantora Claudette Soares. O valor do ingresso varia de acordo com a programação, que começou no dia 9 de junho e vai até o dia 28.

No clima de festa junina, para o fim de semana em São Paulo, a Fábrica de Cultura de Osasco recebe o arraiá de aniversário com atividades para todos os públicos, comidas típicas e shows de forró. O arraiá de aniversário na Fábrica de Cultura de Osasco começa às 15h e vai até às 21h30. Confira a programação completa da unidade Osasco no site.

Para quem gosta de jogos, o Teatro Sérgio Cardoso, localizado na Bela Vista, recebe o evento “Jogos do Mundo”. Lá, o público poderá jogar xadrez, dama, dominó, bola de gude e outros. A atividade é gratuita e é recomendada para crianças a partir de seis anos de idade.