Fim de semana tem Festival da Viola e de rock em SP

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo apresenta a primeira edição do Festival Rockphonic neste fim de semana. O evento conta com grandes nomes do rock e do pop nacional, em um palco em frente ao Casarão da Avenida Paulista. O festival acontece neste domingo (23), a partir das 11h.

Já para quem gosta de futebol, neste sábado (22), o Museu do Futebol promove várias atividades como a troca de figurinhas e uma oficina para confecção de bolas artesanais, utilizando materiais recicláveis e itens facilmente encontrados em casa.

Ainda para as crianças, neste domingo (23) o Museu da Imagem e do Som, promove a Maratona Infantil com o tema “Natureza”. Serão oferecidas oficinas de tinta, massa de modelar e colagem, além da confecção de um boneco ecológico. Ainda na programação, as crianças poderão participar de atividades lúdicas como exposição e intervenções circenses.

No interior, o Museu Felícia Leirner apresenta um Festival da Viola. Ao longo dos dias 21, 22 e 23, a atividade propõe um mergulho na tradição da viola caipira. O destaque fica por conta do encerramento, com a apresentação de Renato Teixeira, no sábado a partir das 19h.

E na baixada santista, a Camerata de Violões do Guri de Santos faz duas apresentações neste final de semana: no sábado, na Pinacoteca Benedito Calixto, e no domingo, no Teatro Rosinha Mastrângelo. A entrada é gratuita.