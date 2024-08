Fim de semana tem Festival da imigração italiana e filme com trilha sonora ao vivo

O Museu da Imigração, na capital paulista, realiza neste fim de semana o festival Viva! Itália, em comemoração aos 150 anos da imigração italiana. A programação está repleta de música, dança, gastronomia, vivências culturais, contação de histórias, exposição automobilística, entre outras atrações. As atividades resgatam a importância da comunidade italiana no Brasil. O evento gratuito acontece entre os dias 17 e 18.

Ainda na capital paulista, o Museu da Imagem e do Som exibe o filme “O pecado mora ao lado” com trilha sonora executada, ao vivo, pela banda O Campo e a Cidade. A sessão acontece no sábado, às 15h, e os ingressos custam a partir de R$ 30.

Em Osasco, acontece o primeiro festival de jazz na cidade, repleto de música, cultura e diversão. O evento celebra não apenas a música, mas também a diversidade e a criatividade. Com uma programação variada, entre artistas e bandas de Osasco e região, o público poderá vivenciar diferentes estilos e interpretações do jazz. O evento gratuito acontece no sábado, das 13h às 21h, e conta com as parcerias da Fábrica de Cultura e do SESC Osasco.

Em Tatuí, interior do estado, o Conservatório encerra as comemorações dos 70 anos de fundação. O local é considerado a maior escola de música e artes cênicas da América Latina. No sábado, a partir das 20h, a Big Band de Professores se apresenta ao público. A entrada é gratuita.

E em Brodowski, o Museu Casa de Portinari realiza neste e no próximo fim de semana a feira de artesanato ‘Especial Semana de Portinari’, para fortalecer e reconhecer o trabalho do artesão local e regional. A atividade gera renda, incentiva o empreendedorismo, contribui para a inclusão social e promoção da cidadania. A ação começa às 9h e vai até às 16h de sábado e domingo.