Fim de semana tem batalha de rimas e oficina de máscaras no Palácio Boa Vista

A dica para este fim de semana, vai para o Museu de Arte Sacra onde é possível visitar a exposição que explora a importância da luz no espaço litúrgico, destacando seu simbolismo e a teatralidade proporcionada pelo jogo de iluminação. A mostra convida o público a refletir sobre a presença da luz no contexto religioso e está disponível entre terça-feira a domingo, das 09h às 17h.

Na Fábrica de Cultura Parque Belém, acontece no sábado, das 10h às 17h, a batalha de rimas. O evento reúne talentos em uma competição eletrizante de improvisação. A entrada é gratuita.

No domingo, no Theatro São Pedro, acontece o 12º Encontro Internacional de Música Antiga. O espetáculo é voltado para despertar o interesse, tanto nos músicos quanto no público, a riqueza dos repertórios dos séculos 17 e 18. O concerto será também transmitido ao vivo pelo canal de YouTube da Escola de Música do Estado de São Paulo – Tom Jobim.

Ainda para quem gosta de música, em Tatuí, no interior do estado, o Grupo de Choro do Conservatório de Tatuí se apresenta no sábado, das 20h às 22h.

E em Campos do Jordão, também no sábado, a partir das 10 horas da manhã, a equipe educativa do Acervo estará no Palácio Boa Vista para uma oficina de máscaras. Toda a família está convidada para explorar e criar máscaras inspiradas em obras de Tarsila do Amaral, que integram a exposição “Centenário ‘Autorretrato I’ Tarsila do Amaral”, que contempla 11 obras da artista. A oficina vai até o meio-dia, mas quem quiser conhecer a exposição, pode aproveitar até o dia 08 de setembro!