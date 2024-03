Fim de semana de Páscoa tem programação para toda a família no Atrium Shopping

O fim de semana, dos dias 30 e 31, tem uma programação repleta de atividades para toda a família no Atrium Shopping, indo muito além de chocolates, passando pela era pré-histórica e chegando no cover do Pearl Jam.

A programação de Páscoa fica a cargo da festa de Chegada do Coelho, a partir das 14h, na sexta-feira, 29. O personagem circula pelo shopping tirando fotos e interagindo com o público, com distribuição de brindes, como chocolates, casquinha de sorvete e muito mais.

No sábado e domingo acontecem as oficinas Confeitando a Páscoa, com o Lucas Bastos, vice-campeão do Masterchef Kids 2022, onde as crianças aprendem a confeitar mini ovos de chocolate. Os interessados realizaram inscrição prévia e as vagas já estão preenchidas nos três horários da atração.

Para aqueles que ainda não garantiram os ovos de Páscoa ou aquele chocolate para presentear alguém especial, o Atrium Shopping conta com lojas especializadas para todos os estilos, como Cacau Show, Lojas Americanas, 1 a 99, Estrela do Lar e Ri Happy.

Além disso, o público pode ainda conferir a exposição Mundo Jurássico, que traz para o Atrium Shopping 13 réplicas de dinossauros em tamanho real, com sons e movimentos, transportando os presentes para a pré-história. Além das figuras – uma delas posicionada do lado de fora do empreendimento -, a exibição conta ainda com uma réplica de ovo, cenografia, história, classificação, fósseis e muito mais – incluindo um espaço de comercialização de produtos alusivos.

Neste sábado, dia 30, a partir das 19h, na Praça de Alimentação, o grupo Blaymorphed se apresenta como cover de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos: Pearl Jam. Sucessos como ‘Even Flow’, ‘Jeremy’, ‘Alive’, ‘Last Kiss’ e outros não podem faltar no setlist da apresentação, que promete emocionar e lotar o espaço.

Já no domingo, dia 31, acontece mais uma edição do tradicional Encontro de Carros Antigos, no Estacionamento -1, das 8h às 14h. O estacionamento é gratuito mediante a doação de 2kg de alimentos, que serão encaminhados à Casa Ronald McDonald ABC. Serão modelos dos mais diversos tipos e tamanhos, além do mercado de pulgas, stands de peças, lojinhas de camisetas e adesivos, e muito mais. A realização é do clube de carros antigos Classic Cars, com apoio da Federação Paulista de Antigomobilismo, do Bolinho Som, da Casa Ronald e do Atrium Shopping.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André