Fim de semana de eleição deve ter garoa e frio em São Paulo

Após dias de chuva mais pesada com alagamentos e quedas de árvore e energia, que deixaram cinco mortos no estado de São Paulo, a região metropolitana terá uma melhora no tempo neste fim de semana, mas a nebulosidade continuará, principalmente, no domingo (27), quando será realizado o segundo turno das eleições municipais.

O sábado (26) ainda terá pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em alguns períodos, mas sem previsão de ventos fortes. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém um alerta de chuvas intensas, de 50 a 100 mm/dia, até as 10h deste sábado, devido à passagem de uma frente fria que seguiu o ciclone extratropical que passou pela região Sul do país entre quarta e quinta-feira.

Segundo os dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o sol vai aparecer em alguns momentos e os termômetros devem oscilar entre a mínima de 18°C e a máxima de 28°C. À noite, a temperatura cai para 19°C e a chuva diminui.

Já o domingo começa e termina com sensação de frio e garoa. No decorrer do dia, o céu ficará encoberto, com muita umidade e pequena amplitude térmica. A temperatura mínima ficará na casa dos 15°C e será registrada à noite, e a máxima de 19°C, no início da tarde.

Os dados do CGE mostram que outubro registrou até 18h desta sexta 93 mm de chuva, o que corresponde a 82,5% dos 112,7 mm esperados para o mês.

No interior do estado, o clima também permanecerá nublado e chuvoso durante o fim de semana. Em São José do Rio Preto e em Ribeirão Preto, segundo a Climatempo, o sábado deve ter garoa durante o dia e chuva à noite. Já o domingo será de garoa o dia todo, com a diminuição das nuvens à noite.

Em Rio Preto, os termômetros devem ficar entre 22°C e 30°C nos dois dias. E, em Ribeirão, de 21°C a 29°C.

Já em Bauru e Campinas, o sol deve aparecer mais vezes durante o dia, principalmente, no domingo. Mas ainda existe possibilidade de garoa passageira. A temperatura em Bauru vai ficar entre 21°C e 31°C sábado e entre 20°C e 29°C domingo. E em Campinas, entre 20°C e 30°C e entre 18°C e 27°C, respectivamente.

No litoral, o tempo ficará mais fechado nesses dias. Em Santos, a previsão para sábado é de sol e muitas nuvens de manhã, com chuva. À tarde e à noite, céu nublado com possibilidade de garoa. A temperatura ficará entre 21°C e 25°C. No domingo deverá ter garoa o dia todo e os termômetros marcarão 20°C a 22°C.

No litoral norte, o sol aparecerá entre muitas nuvens de manhã e depois deve chover no sábado. A temperatura ficará entre 19°C e 26°C. O domingo também pode ter garoa o dia todo e as temperaturas vão cair, para 17°C a 19°C.