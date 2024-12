Fim de ano sem culpa: estratégias para retomar hábitos saudáveis

Após as festividades de fim de ano, muitas pessoas se veem diante da necessidade de restabelecer sua saúde após excessos alimentares e consumo de bebidas alcoólicas. Especialistas recomendam a adoção de uma alimentação leve, aumento na ingestão de água e a escolha por carnes magras como medidas eficazes para ajudar o corpo a recuperar-se.

Embora o termo “dieta detox” tenha ganhado popularidade, a endocrinologista Cristina Schreiber, diretora do departamento de Endocrinologia do Esporte e Exercício da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), esclarece que não é necessário seguir rituais específicos para desintoxicar o organismo. Ela explica que o consumo excessivo de alimentos pode elevar os níveis de colesterol no fígado temporariamente. Caso esse padrão não se repita nos dias seguintes, os níveis tendem a se normalizar naturalmente.

Para ajudar a restabelecer um equilíbrio saudável, Schreiber sugere algumas práticas alimentares:

Incluir alimentos leves: Adoção de saladas, legumes, frutas e sopas que são mais fáceis de digerir.

Adoção de saladas, legumes, frutas e sopas que são mais fáceis de digerir. Aumentar a hidratação: Priorizar a ingestão de água e bebidas isotônicas.

Priorizar a ingestão de água e bebidas isotônicas. Optar por carnes magras: Evitar cortes gordurosos em favor de opções mais saudáveis.

Evitar cortes gordurosos em favor de opções mais saudáveis. Escolher carboidratos complexos: Como mandioca, cenoura e beterraba para fornecer energia sem excessos.

Como mandioca, cenoura e beterraba para fornecer energia sem excessos. Manter a atividade física: Exercícios ajudam na drenagem linfática e contribuem para gastar o excesso de calorias consumidas.

Exercícios ajudam na drenagem linfática e contribuem para gastar o excesso de calorias consumidas. Evitar alimentos ultraprocessados: Esses produtos costumam conter conservantes e aditivos químicos que não são benéficos para a saúde.

A gastroenterologista Débora Poli, do Hospital Sírio-Libanês, reforça a importância de priorizar alimentos naturais e caseiros, como verduras e frutas frescas. Ela também alerta que, em casos de consumo excessivo de álcool, é fundamental aumentar a hidratação com água e alimentos ricos em potássio, como bananas. A médica enfatiza que não existe um nível seguro para o consumo de álcool, especialmente no que diz respeito à saúde cerebral.

No que diz respeito ao uso de chás, Schreiber observa que nenhum chá tem propriedades desintoxicantes comprovadas; no entanto, eles podem ser uma boa alternativa para manter-se hidratado. Chás descafeinados são preferíveis, enquanto aqueles com cafeína devem ser consumidos apenas até as 14h. Chás como camomila ou erva-doce podem auxiliar na digestão.

A especialista ainda alerta sobre o uso indiscriminado de folhas colhidas por conta própria para preparo de chás. Embora essa prática seja comum entre algumas pessoas, é essencial ter cautela, pois pode haver risco de intoxicação devido à confusão com plantas semelhantes. “Os chás devem ser considerados com cuidado, pois possuem ação terapêutica e muitos medicamentos são derivados de extratos vegetais”, conclui Schreiber.