Dicas essenciais para um fim de ano saudável

As festividades de fim de ano são momentos de celebração e confraternização, frequentemente marcadas por fartura na mesa. Contudo, é essencial adotar uma abordagem equilibrada para evitar excessos que possam comprometer a saúde. A moderação no consumo das iguarias típicas do Natal e do Ano-Novo, aliada à manutenção de hábitos saudáveis, é fundamental para garantir bem-estar durante essa época festiva.

Para indivíduos com hipertensão, é crucial evitar alimentos ricos em sódio. O bacalhau, uma tradição nas ceias natalinas, exige cuidados especiais no processo de dessalga, a fim de minimizar riscos à saúde e prevenir desconfortos gastrointestinais.

A atenção também deve ser redobrada por diabéticos, que precisam estar cientes do impacto dos carboidratos na elevação da glicemia. Segundo Juliana Gomes, enfermeira da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Medeiros, o consumo excessivo desses alimentos pode levar a complicações sérias, como a cetoacidose diabética.

Outro aspecto relevante diz respeito ao consumo de bebidas alcoólicas. É recomendável não ingerir álcool em jejum, pois a absorção será acelerada e poderá causar efeitos adversos. A ingestão moderada de alimentos antes do consumo alcoólico é uma prática prudente.

Estratégias Pós-Celebração

Após as festividades, a adoção de uma dieta baseada em alimentos naturais pode ser uma estratégia eficaz para desintoxicar o organismo. Algumas dicas úteis incluem:

Optar por refeições leves e ricas em fibras;

Aumentar a ingestão de água para ajudar na eliminação de toxinas;

Evitar alimentos processados que possam agravar a sensação de mal-estar.

Caso surjam sintomas de indisposição, é aconselhável procurar atendimento médico em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Para facilitar o acesso aos serviços de saúde, a ferramenta Busca Saúde pode ser utilizada para localizar a UBS mais próxima.