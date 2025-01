Filme ‘O Último Azul’ é selecionado para o Festival de Berlim 2025

O longa-metragem “O Último Azul“, dirigido por Gabriel Mascaro, foi oficialmente selecionado para a competição principal do Festival de Cinema de Berlim 2025. Com essa conquista, o filme brasileiro, que conta com as atuações de Denise Weinberg e Rodrigo Santoro, concorrerá ao prestigiado Urso de Ouro, um dos mais importantes reconhecimentos da indústria cinematográfica mundial.

O festival ocorrerá entre os dias 13 e 23 de fevereiro de 2025, com o renomado cineasta Todd Haynes, conhecido por obras como “Carol“, presidindo o júri desta edição.

“O Último Azul” apresenta uma narrativa que se desenrola em um Brasil que beira a distopia, onde o governo opta por internar idosos em uma colônia habitacional. A trama centra-se na jornada de uma mulher de 77 anos que busca cumprir seu último desejo navegando pelos rios da Amazônia.

A estreia do filme nos cinemas brasileiros está prevista para acontecer ainda em 2025, despertando grande expectativa entre o público e críticos do cinema.