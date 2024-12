SP abre inscrições e levará empresas paulistas para o Festival de Cinema de Berlim

O Governo de São Paulo levará até dez empresas paulistas para o 75º Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale), um dos maiores eventos do mundo do setor, que acontece de 13 a 23 de fevereiro, na Alemanha. Será a primeira missão de 2025 do programa CreativeSP, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Empresas interessadas devem se inscrever pelo site da InvestSP até 15 de janeiro. O CreativeSP busca promover a troca de conhecimento entre produtores de São Paulo e do resto do mundo, incentivar a geração de negócios e empregos no setor de economia criativa e atrair investimento estrangeiro para o Estado.

“A presença de empresas paulistas no Festival de Cinema de Berlim é uma oportunidade única para impulsionar o setor audiovisual do nosso estado. O Berlinale não apenas abre o calendário global de eventos do setor, mas também é um dos principais pontos de encontro para a geração de negócios, networking e troca de conhecimento. Com o CreativeSP, buscamos colocar São Paulo no centro das inovações e tendências globais, fortalecendo a economia criativa e ampliando as possibilidades de parcerias internacionais”, ressalta a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marilia Marton.

Um dos destaques do evento é o European Film Market (EFM), espaço no qual profissionais e empresas do mundo todo, como produtoras, agentes de vendas, distribuidores, operadores de cinemas e investidores, se reúnem para negociar. O Berlinale abre o calendário de grandes eventos globais do setor audiovisual e é um forte indicador de tendências e inovações para o resto do ano.

Voltado para setores como tecnologia, inovação, entretenimento, cultura, audiovisual e literatura, o CreativeSP oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis, para custear até 50% dos gastos das empresas com a viagem. Ele ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

Mais de R$ 700 milhões em negócios no setor cultural

Em 2024, a projeção de negócios gerados pelas missões do CreativeSP bateu recorde ao atingir R$ 725 milhões, alta de 79% na comparação com o ano anterior. Sem falar na geração de 6,4 mil empregos na indústria cultural. Ao todo, 103 empresas puderam participar de 10 eventos, como os festivais de Cinema e Publicidade de Cannes (França), a Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha), o South by Southwest (EUA) e o próprio Berlinale.

Para 2025, já estão confirmadas mais quatro missões, todas com inscrições abertas:

– South by Southwest (SXSW) – EUA – 7 a 15 de março

– Games Developers Conference (GDC) – EUA – 17 a 21 de março

– Festival de Cinema de Cannes – França – 13 a 24 de maio

– Festival de Publicidade Cannes Lions – França – 16 a 20 de junho