Filme “Enquanto Eu Dormia” ganha nova data de exibição gratuita em São Caetano

O curta-metragem de ficção científica “Enquanto Eu Dormia”, que acaba de ser lançado, terá uma nova data de exibição gratuita e com legenda em São Caetano do Sul, além de bate-papo com a equipe do projeto.

No dia 08 de dezembro (domingo), às 20h, com entrada gratuita, legenda e audiodescrição disponível, a exibição acontece no Circo Wings, que fica na Rua Oswaldo Cruz, 499, bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul. No mesmo dia, a partir das 15h, acontece uma festa no Circo Wings com números circenses, discotecagem e venda de bebidas.

“Enquanto Eu Dormia” é um curta-metragem fascinante que segue o casal Jéssica e Raul, dois apaixonados por ciência e ficção científica, que vivem em um local isolado e têm sua rotina interrompida por eventos estranhos durante as noites. A narrativa, que flerta entre o real e o imaginário, desafia o público a questionar o que está acontecendo com os personagens, levando-os a um desfecho inesperado e mostrando como até as perguntas mais simples podem gerar descobertas extraordinárias.

Com temas como astronomia, vida extraterrestre e sonambulismo, o filme provoca reflexões sobre o universo e a possibilidade de vida fora da Terra, através de diálogos profundos e instigantes. O projeto nasceu durante o isolamento da pandemia de Covid-19, quando seus criadores, Nathalia Kwast e Paulo Olyva, da Produtora Sistema Binário (@sistema.binario), observavam o céu mais limpo devido à redução da poluição. Um avistamento real de meteoro inspirou a criação do roteiro, resultando em uma história bem-humorada e surpreendente, com uma forte ligação com a astronomia e a vida extraterrestre.

Desenvolvido com recursos da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul, o projeto oferece ao público uma jornada cinematográfica de alta qualidade, explorando a ficção científica como um meio de questionar e refletir sobre questões contemporâneas, como a existência de vida fora da Terra e os mistérios do universo.

Nathalia Kwast e Paulo Olyva comentam: “O filme ganha relevância em um momento em que a sociedade busca respostas sobre o cosmos e o fenômeno dos óvnis, conectando-se com o crescente interesse por histórias que exploram esses temas.” A ficção científica, ao transcender as limitações da realidade, proporciona um espaço criativo e filosófico para questionar a sociedade e a natureza humana.

Serviço: Lançamento “Enquanto Eu Dormia” (2024)

Cinema – Curta-metragem

Suspense – Ficção Científica

Sinopse: O filme conta a história de Jéssica e Raul, um casal apaixonado por ciência e ficção científica. Durante o dia, cada um segue sua rotina, e à noite, imersos em longas conversas sobre o universo, sonham com a possibilidade de vida fora da Terra. Porém, a tranquilidade do casal é abalada quando Raul começa a apresentar um comportamento estranho, deixando Jéssica confusa e preocupada, acreditando que algo inexplicável esteja acontecendo Uma história envolvente, que explora a relação entre ciência e ficção científica, e também entre a razão e a imaginação. Com uma trama instigante e personagens carismáticos, o filme convida o público a refletir sobre as possibilidades infinitas que a vida pode oferecer. Duração: 17 minutos

Classificação: 14 anos.

Grátis – Exibição com legendas – garantindo o acesso para pessoas com deficiência auditiva. Audiodescrição disponível.

Haverá bate-papo com a equipe após as exibições

Quando: 08 de dezembro de 2024 (domingo) – Horário: 20h

Onde: Circo Wings – Endereço: Rua Oswaldo Cruz, 499, bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul.

Capacidade: 250 lugares

Acessibilidade: Sim (cadeirante), legenda e Audiodescrição.

Estacionamento: Não

* a partir de 15h o Circo Wings promove uma festa com discotecagem. Venda de bebidas a partir de 14h