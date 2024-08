Filipe Catto traz celebrado show em homenagem a Gal Costa para a Arena B3

Desde maio, o Festival Arena B3 vem recebendo uma série de atrações a preços populares no final de semana, entre shows, espetáculos teatrais e atividades infantis. No próximo final de semana, a Arena B3 receberá as cantoras Bruna Black (17 de agosto) e Filipe Catto (18 de agosto), que vai apresentar o seu celebrado tributo a Gal Costa após uma turnê de imenso sucesso por diversos espaços e cidades.

‘Belezas são coisas acesas por dentro’ é o nome do projeto que Catto estreou em 2023 e posteriormente foi registrado em estúdio.

No palco, a cantora, que co-assina a produção musical, e o power trio formado por Fábio Pinczowski (guitarra e direção musical), Gabriel Mayall (baixo) e Michelle Abu (bateria) extrapolam a seleção de faixas do álbum para promover uma celebração do repertório de Gal sem cair em clichês, resgatando canções clássicas e outras lançadas nos últimos anos de vida da cantora baiana.

O espetáculo conta com roteiro assinado pela própria Catto em parceria com Ismael Caneppele e Cris Lisbôa, e reúne sucessos como “Tigresa”, “Vaca Profana”, “Chuva de Prata” e “Nada Mais”, além de pérolas recentes como “Recanto Escuro” e “Jabitacá”.

O show já passou por unidades do Sesc em São Paulo na capital e no interior, Casa Natura Musical e Blue Note São Paulo, movendo uma legião de fãs e apaixonados pelas obras de Catto e Gal, que além do talento inegável partilham a mesma data de aniversário (26 de setembro). Também foi destaque do festival Primavera Sound São Paulo, aparecendo nas listas de melhores apresentações da edição para veículos como O Globo, Estadão e Tenho Mais Discos que Amigos.

“A Gal é a matriz fundamental das cantoras brasileiras. Ela deu tudo pra gente: o rock, o samba, a bossa nova, a rebeldia, a elegância”, conta Catto. “Nos encontramos algumas vezes e ela sempre foi um amor. Quando me chamaram pra fazer essa homenagem, eu fiquei muito grata por poder encarnar essas canções tão poderosas e mandar todo meu amor pra Gal”.

Catto (ela/dela) é cantora, compositora, instrumentista, produtora musical, designer e diretora audiovisual. Ao longo de seus 15 anos de carreira, a gaúcha radicada em São Paulo lançou sete registros em estúdio, entre álbuns, EPs e discos ao vivo, além de colaborações com outros artistas. É considerada uma das maiores vozes da música brasileira e já cantou com ícones como Ana Carolina, Maria Bethânia, Marina Lima, Ney Matogrosso e Zélia Duncan. A artista também teve suas músicas nas trilhas sonoras de novelas como Cordel Encantado (Saga), Sangue Bom (Quem é Você), Saramandaia (Adoração) e Joia Rara (Flor da Idade).

Filipe Catto – Belezas são coisas acesas por dentro

Data: 18/08, domingo, às 15h e 18h

Vendas presenciais: R$40(Inteira) – R$20(Meia)

Lotação presencial: 160 lugares

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos

Bruna Black

Data: 17/08, sábado, às 15h e 18h

Vendas presenciais: R$40(Inteira) – R$20(Meia)

Lotação presencial: 160 lugares

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos

Sobre a Arena B3 e o Festival Arena B3

Inaugurada por Roberto Menescal, a Arena B3 fica localizada na Praça Antônio Prado, em um dos prédios centenários da bolsa, ocupando o espaço que no passado abrigou os famosos pregões viva-voz da Bolsa de Valores.

A seleção das atrações é feita pela Arte&Atitude e pela Aventura, produtora responsável pela EcoVilla Ri Happy, Teatro Riachuelo Rio, Teatro Adolpho Bloch e de grandes espetáculos musicais, como ‘A Noviça Rebelde’, ‘Elis, o Musical’, ‘Mamma Mia!’, ‘O Jovem Frankenstein’, que estiveram recentemente em cartaz, entre muitos outros. A iniciativa conta com o patrocínio da B3.

Programação de agosto e setembro

3 de agosto – Tributo U2

Sábado, às 15h e 18h

4 de agosto – Assucena (música)

Domingo, às 15h e 18h

10 de agosto – Chet Baker sings (música)

Sábado, às 14h e 18h.

11 de agosto – Tributo a James Brown (música)

Domingo, às 15h e 18h

17 de agosto – Bruna Black (música)

Sábado, às 15h e 18h

18 de agosto – Filipe Catto (música)

Domingo, às 15h e 18h

24 de agosto – Na casa do Rio Vermelho (teatro)

Sábado, às 15h e 18h

25 de agosto – Contos de Cá

Domingo, às 11h e 15h

31 e 01 de setembro – Niny Magalhães

Sábado e domingo, às 15h e 18h

07 de setembro – Baile do Síndico Tim Maia

Sábado, às 15h e 18h

08 de setembro – Tributo a Adele

Domingo, às 15h e 18h

15 de setembro – Tiê

Domingo, às 15h e 18h

21 de setembro – Caixinha de Música Quebrada

Sábado, às 15h e 18h

22 de setembro – Um Simples Judeu

Domingo, às 15h e 18h

28 e 29 de setembro – Nando Vianna

Sábado e domingo, às 15h e 18h