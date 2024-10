Fiesta latina de Dia de Los Muertos acontece no Miquelina Pub

Dia 1/11, sexta-feira, os DJs e produtores culturais Flávia Durante e Pancho Valdez se unem para uma festa de Día de Los Muertos no Miquelina Pub, na Bela Vista. No som, cumbia, reggaeton, salsa, merengue, pop, rock, hip hop latinos de todas as épocas! Tudo isso em uma mescla com a qualidade garantida pelos DJs que são parceiros há mais de 10 anos.

A casa terá decoração típica das festas mexicanas e no bar, drinks latinos como michelada, mojito e caipirinha, entre outros. A cuba libre estará em promoção por R$ 22 até meia-noite.

Para entrar no clima da festa, os produtores convidam os frequentadores a irem a caráter! As duas melhores caracterizações de catrinas e calaveras concorrem a 2 vales de R$ 150 da Amanda Redel Tattoo.

Música latina

Os ritmos latinos seguem crescendo de maneira exponencial no mercado fonográfico. Só no primeiro semestre de 2024, o mercado de música latina nos EUA alcançou US$ 685 milhões em receita, superando o crescimento do mercado geral. No Brasil, artistas como Karol G conquistam o público lotando shows em São Paulo e no Rock in Rio. Na noite de São Paulo, festas como a Súbete, Bogotá e Ay Caramba lotam os bares com diferentes vertentes da música da América Latina.

“Finalmente o brasileiro está aprendendo a gostar da música produzida pelos países vizinhos. Isso é resultado de um trabalho de muita persistência e dedicação”, diz o DJ Pancho Valdez, boliviano residente no Brasil e pioneiro na popularização da música latina urbana na noite de São Paulo.

Día de Los Muertos

O Día de los Muertos é uma tradicional celebração mexicana com origem nas civilizações indígenas pré-colombianas como os Astecas, Maias e Purépechas.

No México é um dia para celebrar e honrar os seres queridos que partiram. Neste dia as ruas estão cheias de decorações, flores, esqueletos de açúcar, crânios, catrinas e desfiles.

Acredita-se que o espírito do ser querido que morreu vem visitar suas famílias em 31 de outubro e os deixam em 2 de novembro. O Día de Los Muertos é um momento muito festivo e otimista, então vamos de música, celebração e festa! Se podemos beber os mortos, também podemos dançar com eles!

Sobre

A festa Dia de Los Muertos acontece anualmente em São Paulo produzida pelo DJ e produtor de eventos boliviano Pancho Valdez. Já tem edições há mais de dez anos, realizando noites épicas de muita diversão, noites que ficam na memória de quem viveu e curtiu. Este ano a festa acontece em parceria com a DJ e produtora de eventos Flávia Durante.

SERVIÇO

Día de Los Muertos @ Miquelina Pub

1/11, sexta-feira, 21h

Rua Francisca Miquelina, 66 – Bela Vista – São Paulo/SP

22h à 0h – DJ @flaviadurante

0h à 2h – @djpanchovaldez

Evento: https://www.facebook.com/events/1848880662307372

Entrada: R$ 20 antecipado no Sympla, R$ 30 na porta

https://www.sympla.com.br/evento/dia-de-los-muertos-miquelina-bar/2689434