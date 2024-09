FIESP é a nova apoiadora institucional do Pacto Brasil pela Integridade Empresarial

A diretoria colegiada da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) aderiu, nesta segunda-feira (2/9), em São Paulo, de forma integral ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, programa de iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU).

A decisão é que a FIESP, enquanto instituição, adere aos termos do Pacto Brasil, firmando um compromisso público de adotar as melhores práticas de integridade em seus procedimentos internos.

A FIESP assumiu também a posição de apoiador institucional, se comprometendo a incentivar as indústrias paulistas a fazerem parte do movimento do Pacto Brasil. Como uma das medidas de apoio, CGU e FIESP anunciaram o interesse de desenvolver, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), um curso específico de apoio para a implementação de um programa interno de integridade.

Na ocasião, o ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, reforçou a agenda intensa que existe na CGU na área de integridade e compliance. “Hoje, ratificamos aqui uma parceria que já existe há um tempo com a Fiesp nessa área de integridade privada. A agenda do Pacto pressupõe que as empresas possam acessar, na medida em que elas aderem ao Programa, ao instrumental que a CGU utiliza para analisar e identificar os programas de integridade”, afirmou.

O presidente da FIESP, Josué Gomes da Silva, ressaltou que cabe à iniciativa privada abraçar essa causa. “Nada mais natural que empresas que praticam essas questões de compliance e de integridade se unirem para cumprir esse protocolo de intenções”, pontuou.

Pacto Brasil pela Integridade Empresarial

O programa Pacto Brasil pela Integridade Empresarial lançado, recentemente, pela Controladoria-Geral da União, para estimular as empresas que atuam no país a assumir, voluntariamente, um compromisso público com a integridade empresarial, continua crescendo.

Agora já são 116 empresas engajadas nesse grande movimento pela ética, pela probidade e pelo respeito a questões sociais, ambientas e humanas no ambiente privado.

Além das empresas que já aderiram ao Programa, outras várias estão em tratativas para viabilizar a sua adesão.

A empresa que adere ao Pacto Brasil assume publicamente o compromisso com a integridade em todo o seu ciclo de negócios e é diretamente beneficiada ao atrair clientes, funcionários, fornecedores e parceiros que adotam a mesma postura.

As medidas de integridade podem gerar proteção para a empresa, ao evitar a ocorrência de fraudes e irregularidades por parte de funcionários e parceiros.

A adesão é voluntária e realizada pela submissão do Termo de Adesão assinado e pela realização da Autoavaliação no prazo de 180 dias.

No dia 29/8, a CGU disponibilizou um painel onde é possível acompanhar, em tempo real e com plena transparência, a adesão de empresas ao Pacto Brasil.