Fevereiro – Diversas atividades gratuitas integram a programação da Urbia nos Parques administrados em SP

O período de férias acabou, mas as atividades socioculturais e socioambientais não param. O mês de fevereiro segue repleto de opções para as crianças, jovens, adultos e toda a família se divertirem, aproveitando os espaços e aprendendo nos parques administrados pela Urbia. Os Parques Ibirapuera e Eucaliptos, na Zona Sul; Horto Florestal, Jardim Felicidade, Tenente Brigadeiro Faria Lima e Jacintho Alberto, na Zona Norte e Lajeado, na Zona Leste já estão com a programação aberta esperando o público para integrar as ações. Confira a agenda abaixo:

Parque Ibirapuera – Zona Sul

Escola de Música do Parque Ibirapuera – Orquestra Furiosa com participação especial

No dia 24 (sábado), às 11h30, acontece a apresentação da Orquestra Furiosa da Escola de Música do Parque Ibirapuera, sob a regência de Nailor Proveta. A participação especial é do professor e músico, Renato Spinosa. A apresentação gratuita, realizada na Arena da Marquise, marca o início do ano letivo da Escola de Música do Ibirapuera e é voltada a pessoas de todas as faixas etárias. O programa musical do dia contemplará diversos artistas como Sivuca, Milton Nascimento, Marcello Tupynambá, Tom Jobim e Adoniran Barbosa.

Cursos Livres – Escola de Música do Parque Ibirapuera

As inscrições para os cursos livres semestrais da Escola de Música do Parque Ibirapuera estão abertas. Pessoas a partir de 18 anos podem integrar as aulas de canto em grupo ‘De tudo se faz Canção’. As aulas são sempre às segundas-feiras e o curso está em sua segunda edição. Já as crianças entre sete e dez anos de idade podem se inscrever para o curso de musicalização ‘Barulho, não! Música!’, que realizará aulas sempre às sextas-feiras. As aulas e ensaios de ambos os cursos são realizadas na Escola de Música do Parque Ibirapuera, que possui estrutura incrível e equipe de professores qualificada. Os cursos ainda contemplam ensaios e apresentações em um dos palcos mais famosos de São Paulo, o icônico Auditório Ibirapuera, com plateia para até 800 pessoas. As vagas são limitadas e os primeiros inscritos recebem desconto. Para detalhes sobre as inscrições e os cursos, basta acessar: Link.

Planetário Ibirapuera e Escola Municipal de Astrofísica

O Planetário Ibirapuera e a Escola Municipal de Astrofísica prepararam uma programação mais do que especial para o público que gosta e quer descobrir mais sobre Astronomia. Um dos cursos realizados acontece apenas de quatro em quatro anos e somente em anos bissextos. A hora de participar é agora, pois 2024 trouxe essa junção. O reconhecido astrônomo Alexandre Cherman, formado em Física Teórica, será o professor das aulas ministradas no Planetário. Ele é autor de diversos livros como ‘O Tempo que o Tempo Tem’ que fala sobre os calendários e ‘Sobre os Ombros de Gigantes’ que retrata a história da Física. Em 2022, lançou o Banco Imobiliário Cósmico, em parceria com a Estrela. Trabalhou por 22 anos no Planetário do Rio de Janeiro e atualmente é coordenador de Dados e Comportamento do Instituto Fundação João Goulart, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Confira a programação:

Semana com o Cherman – Curso I: História do Calendário

De 26 a 29, das 19h às 20h15, será realizado o curso ‘História do Calendário’, ministrado pelo astrônomo Alexandre Cherman. As aulas são uma oportunidade única para conhecer os caminhos da inventividade humana, rica em Astronomia, como os movimentos da Terra e da Lua que são a base da maioria dos calendários criados. No curso, o público fará um passeio pelo espaço e vislumbrará os movimentos celestes que influenciaram na criação do calendário que conhecemos e usamos hoje.

Nas aulas, os participantes também conhecerão a rica história de tentativas, erros e acertos na criação de um algoritmo que nos permite medir o tempo em compasso com o nosso planeta. Além de conhecer outros calendários, vigentes ou não, e como outras culturas medem o tempo.

As vagas são limitadas e voltadas para o público adulto. As crianças a partir de 8 anos e acompanhadas de um responsável e pagante poderão participar. Menores de 18 anos também dever ser acompanhados por um responsável pagante. O curso custa R$300. As inscrições devem ser feitas no UrbiaPass.

Semana com o Cherman – Curso II: Mistérios do Universo

De 26 a 29, das 21h às 22h15, será realizado o curso ‘Mistérios do Universo’, ministrado pelo astrônomo Alexandre Cherman, na Escola Municipal de Astrofísica (EMA). O público conhecerá os conceitos misteriosos que até hoje intrigam a ciência moderna, como os Buracos Negros, Matéria Escura, Energia Escura e a Antimatéria. Os temas serão abordados de forma humanista e histórica, com ênfase na construção dos conceitos, sem o uso da matemática avançada tão comum à Física Moderna. As aulas são voltadas para o público adultos e adolescentes a partir de 14 anos devem estar acompanhados de um responsável e pagante. O curso custa R$300. As inscrições devem ser feitas no UrbiaPass.

Combo Cursos I e II – Semana com o Cherman

Os interessados que se inscreverem nos dois cursos, que são totalmente presenciais, terão desconto no valor final, totalizando R$500. As parcelas mínimas são de R$100, podendo ser divididas em três vezes para um curso e até em cinco vezes para dois cursos. As aulas acontecerão na sala de projeção de estrelas do Planetário Ibirapuera e no auditório da Escola Municipal de Astrofísica (EMA). O Planetário Ibirapuera e a EMA ficam próximos ao portão 10, sendo a melhor opção de acesso para quem optar pelo transporte público, aplicativo de transporte ou táxi. E quem acessar o local de carro próprio, o estacionamento mais próximo é o do Portão 4.

Planetário Ibirapuera – Sessões semanais Planetário

Três sessões fixas são oferecidas ao público aos finais de semana: ‘O show da Luna’, ‘Olhar o céu de São Paulo outra vez’ e ‘Planetas do Universo’, sendo uma sessão gratuita por final de semana. O Planetário funcionará durante o período de Carnaval e fechará apenas no dia 14, Quarta-Feira de Cinzas. A partir dessa data, as sessões voltam ao funcionamento normal. Os detalhes sobre as sessões podem ser acessados no UrbiaPass. Os ingressos custam a partir de R$15.

Planetário Ibirapuera – Sessão especial ao vivo ‘Tinha que ser mulher!’

Dia 17, às 17 horas, será realizada a sessão especial ao vivo ‘Tinha que ser mulher’, no Planetário Ibirapuera. A sessão acontece em celebração ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, comemorado anualmente em 11 de fevereiro. A data foi instituída em 2015 pela ONU (Organização das Nações Unidas) para a Educação, a Ciência e a Cultura. O objetivo é fortalecer o compromisso global com a igualdade de direitos entre homens e mulheres, principalmente do ponto de vista da educação. A astrônoma Mirian Castejon ministrará a sessão e apresentará diversas mulheres cientistas e suas descobertas fascinantes na Astronomia, enquanto o lindo céu estrelado do planetário compõe a sessão. Jocelyn Bell, Valentina Tereshkova e Marcelle Soares-Santos são exemplos das mulheres que foram – e serão – parte fundamental do contexto científico da história. O ingresso custa a partir de R$ e mais detalhes podem ser acessados no UrbiaPass.

Parque dos Eucaliptos – Zona Sul

Caminhada Ecológica

No dia 17, às 14 horas, acontece a caminhada ecológica pelo parque. Os participantes terão a oportunidade de fazer uma imersão na natureza, gratuitamente, explorando sensações e aprendendo mais sobre a fauna e flora local, como as árvores nativas e algumas que estão em processo de extinção, além de suas histórias e origem; sobre o córrego dos Mirandas; Memorial da Vovozona que mostra o envolvimento e o amor das pessoas que frequentam o parque. O objetivo é fortalecer sentimento de pertencimento da comunidade e aprofundar os conhecimentos acerca da importância da conservação da biodiversidade local. Os interessados devem ir até o playground do Parque.

Oficina de Pintura e Colagem Ecológica

No dia 24, às 13h, as crianças poderão participar da oficina de pintura e colagem. A atividade gratuita utilizará folhas secas coladas no papel, a partir de ideias que terão com a observação do ambiente ao redor, sobre a fauna e flora local. A ação promove criatividade, autonomia, expressão e socialização das crianças e contribui para a construção e ampliação de habilidades artísticas e motoras, durante o processo de alfabetização. Outro benefício é o aprendizado sobre o meio ambiente e a importância de respeitar e valorizar a natureza. A oficina será realizada no playground do Parque.

Parque Horto Florestal – Zona Norte

Aulas de Yoga

Nos dias 19 e 26, das 11h às 12h, haverá Aulas de Yoga gratuitas, conduzidas pela instrutora Cléo, na Tenda do Horto Florestal. A atividade prevê o ensino de técnicas para fortalecer o corpo e a mente de forma interligada, além de exercícios de respiração, postura e meditação. Para participar, é recomendado o uso de roupas leves e que permitam a mobilidade do corpo. Também é necessário levar tapete próprio para a prática da modalidade.

Haverá também Aulas de Yoga nos dias 17 e 24, das 9h30 às 10h30, conduzida pela instrutora Sandra, na Tenda do Horto Florestal. Já nos dias 18 e 25, das 9h30 às 10h30, as aulas são realizadas pela professora Ananda Marga, na Pedra Amarela do Horto, ao lado do campo de futebol. A atividade é livre para todos os públicos e menores devem estar acompanhados dos responsáveis.

Aulas de Dança Circular

Nos dias 20 e 27, das 9h às 10h, na Tenda do Horto Florestal, serão realizadas Aulas de Dança Circular com a professora Laís. Durante a atividade, os participantes farão danças coletivas que tem como finalidade a integração do grupo e o fortalecimento de valores como empatia, compreensão e sentimento de pertencimento. Nesse tipo de dança, as pessoas são dispostas em círculos e realizam coreografias juntas. A participação é gratuita e livre para todos os públicos. Vale ressaltar que menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis.

Treinamento Funcional

Nos dias 20 e 27, e aos sábados, 17 e 24, das 9h às 10h, a professora Andréa Schaidt, voluntária do Horto, realizará aulas de Treinamento Funcional gratuita, na quadra de areia do Parque. A modalidade é uma forma de exercício físico que visa melhorar a capacidade funcional do corpo para realizar atividades cotidianas de maneira mais eficiente e segura. Além dos benefícios físicos, o treino proporciona também o contato com a natureza, o que contribui para a redução do estresse e para a melhora do bem-estar emocional. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de seus responsáveis.

Aulas de Dança

Nos dias 17 e 24, das 10h30 às 12h30, haverá Aulas de Dança, conduzidas pela instrutora Ana, na Tenda do Horto. Com músicas variadas e movimentos energéticos, a dança é uma atividade que trabalha o corpo todo, melhorando a coordenação motora, o condicionamento físico e o humor. A aula será composta por passos simples, coreografias animadas e são indicadas para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico.

Já nos dias 18 e 25, as aulas são realizadas pela professora Paula Bombom, das 10h às 12h, também na Tenda. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis.

Aula de Aero Fight

No dia 17, das 8h30 às 9h30, na Tenda do Horto Florestal, será realizada uma Aula de Aero Fight, conduzida pelo instrutor Rogério. A atividade consiste em misturar movimentos de artes marciais junto com exercícios aeróbicos, como a dança. A modalidade é formada por sequências coreografadas dos movimentos, que melhora a resistência cardiovascular e neuromuscular, aprimora agilidade e a coordenação motora, além de aliviar o estresse e proporcionar um alto gasto calórico. Recomenda-se o uso de roupas leves e tênis para que a aula seja realizada de forma confortável. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis.

Aulas de Capoeira

Nos dias 18 e 25, das 8h às 9h30, na Tenda do Parque, haverá Aulas de Capoeira comandadas pelo professor Felipe e seu grupo Ingá Capoeira, voluntário do Horto Florestal. Durante a atividade, os participantes aprenderão alguns movimentos e sentirão na pele o que é a capoeira. A aula tem entrada livre para todos os públicos e não há limite de vagas. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis.

1ª Feira do Cambuci

Nos dias 17 e 18, das 10h00 às 18h, o Parque Horto Florestal realizará a 1ª Feira do Cambuci. Em parceira com agricultores familiares, o evento contará com a comercialização de produtos derivados de forma sustentável da Mata Atlântica, como geleias, refrigerantes, pimentas e muito mais. A entrada é livre para todos os públicos e menores de 18 anos devem estar acompanhados de seus responsáveis.

Parque Jardim Felicidade – Zona Norte

Aulas de Dança Cigana

O Parque Jardim Felicidade oferece gratuitamente aos visitantes, todas as sextas-feiras, às 9h30, aulas de dança cigana. A atividadetrabalha expressão, criatividade, relação com o feminino e autoestima, além da ampliação da consciência corporal, coordenação motora, relações com o espaço, direções, ritmos e elementos da dança. As aulas são direcionadas para mulheres de todas as idades e acontecem no Salão de Bocha, com entrada pela Portaria 1. A atividade é realizada em parceria com o Centro de Convivência e Cooperativa Pirituba.

Caminhada Ecológica

No dia 22, às 14h, os visitantes poderão participar gratuitamente da caminhada ecológica. A atividade será iniciada com o resgate da história e do movimento coletivo entre os moradores da região para a criação do Parque Jardim Felicidade. Na sequência, a caminhada ecológica guiada por monitoria segue para a observação e identificação de fauna, abordando características das principais espécies arbóreas ameaçadas de extinção e bate-papo sobre importância da manutenção de áreas verdes em centros urbanos. É indicado o uso de roupas confortáveis e tênis ou sapatos fechados, além do uso de protetor solar, repelente e garrafinha de água para garantir a hidratação. A oficina é livre para todas as faixas etárias. Os interessados devem procurar o Portão 1 da Administração para integrar a atividade.

Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima – Zona Norte

Campo de Futebol Society

Diariamente, das 6h às 19h, os visitantes do Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima podem realizar o agendamento do campo de Futebol Society de forma gratuita. Semanalmente, 27 times diferentes do bairro, possuem horários agendados para jogos, treinos e campeonatos. O campo também possui horários vagos para os usuários do parque.

Manutenção da Horta Comunitária

Toda última quarta-feira do mês, sendo o dia 28 este mês, os moradores do entorno do parque e os visitantes podem participar gratuitamente da manutenção da horta comunitária, junto ao Cedesp (Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo), da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Paulo e UBS (Unidade Básica de Saúde) Parque Novo Mundo II. O objetivo é reaproximar o contato da comunidade com alimentos saudáveis, estimular e inspirar a conexão com a natureza. A atividade acontece a partir das 10h e deve ser consultada no Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima. Os interessados devem se dirigir à Horta Comunitária do parque.

Aula Funcional, Ginástica e Pilates

Os frequentadores do Parque Tenente Faria Lima contam gratuitamente com diversas aulas voltadas às atividades físicas. Os professores voluntários, Rodrigo Almeida e Karin Prete são responsáveis pelo direcionamento dos exercícios. Às segundas-feiras, das 07h às 8h30, são realizadas aulas com música e movimentação do corpo para o desenvolvimento das capacidades funcionais necessárias às atividades da vida diária, como saltar, agachar, empurrar, puxar, correr, levantar e arremessar.

Aulas de ginástica com exercícios que desenvolvem a flexibilidade, coordenação motora e o aperfeiçoamento físico e mental são ministradas às terças e quintas-feiras, das 7h às 8h30. E às sextas-feiras, das 7h às 8h30 são realizadas aulas de pilates. Nessa atividade os movimentos de alongamento no chão visam fortalecer os músculos, desenvolver a consciência corporal, promover o equilíbrio e proporcionar alívio de estresse e tensão. As aulas funcionais, de ginástica e pilates são voltadas ao público entre 50 e 70 anos e acontecem no campo de Futebol Society.

Confecção de Terrários

No dia 17, às 10 horas, os visitantes do Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima podem participar da confecção de terrários. O objetivo é gerar a compreensão de conceitos que envolvem um ambiente equilibrado e mais sustentável, além de incentivar o cultivo de plantas e conexão com natureza. A atividade que será conduzida pela equipe da Urbia, empresa que administra o Parque, reproduzirá um ambiente próximo ao real. Os participantes poderão observar e verificar o desenvolvimento dos seres vivos e os elementos que o compõe como a ação de microrganismos, plantas, solos e pedriscos. Cada participante deve levar uma garrafa pet para a produção do terrário. A atividade será realizada na área da churrasqueira.

Parque Jacintho Alberto – Zona Norte

Pintura ao ar livre

Dia 16, às 14h, o Parque Jacintho Alberto realizará a pintura ao ar livre, no Espaço Multiuso. A atividade é gratuita e voltada para as crianças. Na atividade, por meio de desenhos a criançada representará ambientes que acham mais bonito dentro do parque. A ação estimula a comunicação e sensibilidade e permite o aumento da capacidade de concentração e expressão das crianças.

Trilha Ecológica

Dia 24, às 14h, será realizada gratuitamente uma trilha ecológica voltada para crianças e o público em geral. O ponto de encontro é a Administração do parque entre os portões 2 e 3. A atividade consiste em uma caminhada dentro do parque apresentando árvores frondosas e ou com características peculiares, troncos com textura diferenciadas, para a sensibilização do público com relação à preservação da natureza. Além disso, os participantes aprenderão mais sobre questões geográficas, importância da área verde para o bairro e a comunidade do entorno e questões ecológicas como abrigos para pássaros e outros animais. O final do percurso acontecerá próximo à Administração do Parque e os visitantes ficarão frente e frente com a árvore que deu nome ao Brasil, uma Pau-brasil (Paubrasilia echinata).

Parque Lajeado – Zona Leste

Ginástica para a Terceira Idade

O Parque Lajeado oferece aulas de ginástica e Tai Chi Chuan, gratuitamente, pela manhã na área multiuso. As senhoras da terceira idade podem ir até o local, das 7h30 às 8h30, às segundas, quartas e sextas-feiras para participar do grupo de ginástica. A professora Marlene Novais que atua na UBS Chabilândia (Unidade Básica de Saúde), que é parceira do parque, ministra as aulas que focam em diversos movimentos que estimulam a flexibilidade e melhoram a qualidade de vida.

E às terças-feiras, das 8h às 10h, o público de todas as faixas etárias pode participar das aulas de tai chi chuan, gratuitamente. A professora Flávia Bernardo da Prefeitura de São Paulo, parceira da Urbia, ensina a arte marcial chinesa, que auxilia no combate à ansiedade e estresse. Na oportunidade, os alunos realizam movimentos circulares e lentos associados ao controle da respiração.