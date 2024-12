Festival Sabor de São Paulo reúne pequenos produtores em grande estilo

O Parque da Água Branca, na capital paulista, será o palco do Festival Sabor de São Paulo, um evento que destaca a riqueza da gastronomia local e que ocorrerá neste final de semana, nos dias 14 e 15. Este ano, a edição promete ser especial, reunindo um número recorde de pequenos produtores, totalizando cerca de 50 expositores. Espera-se que aproximadamente 20 mil visitantes tenham a oportunidade de degustar uma variedade de iguarias, incluindo queijos artesanais, vinhos, cafés, frutos do mar e pratos à base de carne suína.

A entrada para o festival é gratuita e os participantes poderão desfrutar de uma programação diversificada que inclui oficinas culinárias, sessões de degustação e apresentações musicais. O evento se consolida como um impulsionador do turismo e da economia regional, atraindo pessoas que buscam conhecer produtos inovadores apoiados por iniciativas governamentais.

Entre os diversos produtores presentes na edição deste ano, destacam-se aqueles com histórias inspiradoras de tradição e inovação.

Doces Caseiros Paulinho: Tradição Familiar em Cada Receita

Gislaine Ricci, de 37 anos, é uma das representantes do Doces Caseiros Paulinho, uma empresa familiar que resgata receitas passadas por gerações. Desde a infância, Gislaine conviveu com a arte de fazer doces em casa, onde sua mãe e avó produziam quitutes caseiros. Com o tempo, o negócio cresceu e hoje conta com uma pequena fábrica que mantém a essência artesanal dos produtos.

“Iniciamos fazendo doces em casa e hoje temos mais de 30 variedades. Uma das nossas especialidades é o tronquinho, feito com doce de leite coberto com calda de cacau e coco”, explica Gislaine. Ela ainda ressalta a importância de participar da Rota Gastronômica do Estado de São Paulo: “Estar presente nesse festival é uma forma de valorização do pequeno produtor; traz visibilidade e nos motiva a participar cada vez mais”, complementa.

Estância do Queijo: Uma História de Dedicação

Juliana Furlan, aos 46 anos, também marca presença no festival com sua produção artesanal de lacticínios à frente da Estância do Queijo em Botucatu. Com 13 anos de experiência no setor, Juliana destaca a importância do aprendizado contínuo na sua trajetória: “Fiz diversos cursos até me encontrar no universo dos queijos. Hoje conseguimos aproveitar 100% do leite na produção, tudo sem conservantes”, relata.

A empreendedora destaca a colaboração com outros produtores da região para enriquecer seu portfólio: “Participar da Rota do Sabor é uma grande oportunidade para nós. Nos permite expandir nossos horizontes e levar nossos produtos para diversas cidades”, conclui Juliana com entusiasmo sobre sua participação no evento.

Com uma variedade rica e autêntica oferecida por pequenos produtores locais, o Festival Sabor de São Paulo se reafirma como um importante espaço para a valorização da cultura gastronômica paulista.