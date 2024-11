Festival reúne grandes nomes da Bossa Nova e do Blues em São Paulo

O Teatro Sabesp Frei Caneca receberá um projeto tão eclético quanto ele mesmo, o BLUES BOSSA JAM SESSION, que reunirá ícones do cenário musical brasileiro e internacional, em apresentações que vão do rock ao blues, passando pelo soul, bossa nova e música instrumental, criando um mosaico sonoro que certamente agradará aos mais variados gostos.

Durante todo o mês de novembro, o público poderá apreciar apresentações inesquecíveis de artistas consagrados como Nasi, Marcelo Nova, Andreas Kisser e Nuno Mindelis, além da sofisticação da Banda Mantiqueira e das fusões ousadas de João Ventura com o duo Rafael Beck e Felipe Montanaro.

O festival também abraça uma causa especial: em parceria com a ONG Florescer – Recicla Jeans, o teatro estará arrecadando peças de jeans para reciclagem, transformando-as em produtos únicos.

Os ingressos já estão à venda no site oficial do teatros e pontos autorizados. Confira mais informações sobre a programação do projeto abaixo:

Nasi – Lançamento do álbum Rocksoulblues (05/11, às 21h)

O festival abre com Nasi, lendário vocalista do IRA!, que lança seu novo álbum Rocksoulblues, combinando rock, soul e blues em releituras de clássicos de Zé Rodrix, Tim Maia, Jerry Lee Lewis e Erasmo Carlos, além de sucessos da carreira solo e do IRA!, como “Feitiço” e “Dias de Luta”.

Nuno Mindelis – Meio Século de Guitarra (06/11, às 21h)

Comparado a nomes como Jimmy Page e eleito o melhor guitarrista de blues do mundo, Nuno Mindelis está comemoramdo 50 anos de carreira e traz o show “Meio Século de Guitarra – Ao Vivo com Nuno”. Com uma atmosfera intimista e envolvente, o público será transportado para o clima dos bares de blues de Chicago e New Orleans, enquanto Nuno revisita grandes sucessos de sua carreira, como as canções gravadas com a lendária banda Double Trouble e com Duke Robillard em Angels & Clowns. Além disso, o repertório contará com faixas mais recentes, lançadas a partir de 2022, mantendo viva sua chama criativa.

Marcelo Nova e Drake Nova – Pai e Filho no Blues (12/11, às 21h)

Marcelo Nova e seu filho, o guitarrista Drake Nova, apresentam uma noite familiar e intimista, explorando clássicos do Camisa de Vênus, como “Eu Não Matei Joana D’Arc” e “Simca Chambord”, além de sucessos da carreira solo de Marcelo, numa celebração do rock e do blues.

Banda Mantiqueira – Música Instrumental Brasileira (13/11, às 21h)

A Banda Mantiqueira traz uma performance vibrante, unindo o jazz com o samba e a MPB. O repertório inclui homenagens a Pixinguinha, Tom Jobim e Cartola, com arranjos complexos e improvisações que tornam a noite uma verdadeira celebração da música instrumental brasileira.

João Ventura e Duo Rafael Beck e Felipe Montanaro – Bossas e Contrapontos (27/11, às 21h)

O pianista João Ventura, ao lado do duo Rafael Beck e Felipe Montanaro, apresenta uma fusão audaciosa entre música clássica e MPB, unindo peças como “Insensatez” e “Sonata ao Luar”, e criando um diálogo original e emocionante entre estilos.

Kisser Clan – Rock, Heavy Metal e Blues (28/11, às 21h)

Encerrando o festival, Andreas Kisser e seu filho Yohan Kisser trazem o projeto Kisser Clan com uma mistura explosiva de rock, heavy metal e blues, interpretando clássicos de Black Sabbath, The Beatles, Metallica e Sepultura em versões impactantes e cheias de energia.

SOBRE A BOSSA E O BLUES

O Blues é um estilo musical surgido no final do século XIX e tem origem no folclore negro norte-americano. As músicas do gênero têm influência dos ritmos africanos e cantos religiosos. O gênero só se tornou popular após a Guerra Civil dos Estados Unidos e, a partir de então, começou sua migração para outros países, entre eles o Brasil. Neste período, o ritmo passou a se relacionar com outro gênero, o Jazz. Juntos, influenciaram outros a Soul Music, o R&B e a própria Bossa Nova.

A Bossa Nova, por sua vez, é um gênero brasileiro que surgiu no final dos anos de 1950. O ritmo também possui influências da cultura de matriz africana, como o samba, e do próprio Jazz norte-americano. Sua criação é atribuída ao baiano João Gilberto e ganhou força com as contribuições dos cariocas Tom Jobim e Vinícius de Moraes.

SERVIÇO

Ministério da Cultura e Sabesp apresentam:

BLUES BOSSA JAM SESSION

Teatro Sabesp Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

