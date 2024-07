Festival do Japão será realizado de 12 a 14 de julho, comemorando 25 edições de sucesso

A maior festa da cultura japonesa do Brasil vem aí, para encantar o público! O 25º Festival do Japão será realizado dias 12, 13 e 14 de julho de 2024, no São Paulo Expo, em São Paulo, com o tema “Ikigai – Viver com Propósito”, e o objetivo de preservar e divulgar a cultura japonesa e transmitir as tradições para as novas gerações, representando as 47 províncias que compõem o país.

O evento acontecerá no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, em São Paulo (sede do evento desde 2005), com shows musicais, atrações culturais, danças típicas, culinária regional tradicional das províncias japonesas, exposições culturais, workshops, cerimônia do chá e atividades gratuitas para as crianças, jovens, adultos e idosos.

Neste ano, a celebração da 25ª edição do Festival do Japão terá uma participação especial do Japão e do governo japonês! Neste ano tão importante, uma das principais novidades do evento será um espaço exclusivo B2B, no mezanino do São Paulo Expo, que sediará a primeira edição da “Expo Japan”.

Em japonês, o projeto foi denominado Furusato Iimono Ten. Traduzindo para o português, é uma exposição onde cada província do Japão mostrará o que tem de melhor. O evento contará com a participação de 141 empresários japoneses, de 40 províncias, que apresentarão as suas empresas e produtos para empresários brasileiros, de diversos segmentos e localidades.

Este projeto conta com o apoio do Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca (MAFF), da JICA e da JETRO, e é coorganizado pela Kenren (Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil). O diferencial será reunir empresários em um ambiente B2B, para promover oportunidades de negócios e novas parcerias entre Brasil e Japão.

O objetivo do projeto idealizado pela Kenren é contribuir significativamente para a expansão dos canais de vendas e para a divulgação dos produtos japoneses no Brasil, e ao mesmo tempo, aprofundar os laços entre a província de origem e as associações de províncias brasileiras. Todas as informações estão disponíveis no site www.expojapan.com.br.

Principais atrações do Festival do Japão

Gastronomia típica regional – representando as 47 províncias do Japão

Cultura – O­ficinas, workshops e demonstrações culturais abertas ao público

Exposições – Ikebana, cerimônia do chá e exposição do tema IKIGAI

Shows – Música, shows, teatro, bon odori, danças folclóricas e taiko (tambores)

Artes Marciais – Demonstrações e workshops das principais escolas

Área das Crianças – O­ficinas gratuitas de cultura e recreação

Área da Terceira Idade – Atividades culturais e práticas para vida saudável

Miss Nikkey Brasil – Final nacional com representantes de todo Brasil

#FJTAON – Espaço para o público jovem, com atrações inovadoras

Akiba Space – Espaço para os mangás, animes, games, cosplay e moda urbana

Expo Japan – Ambiente para oportunidades de negócios entre Japão e América Latina

Cosplay – Akiba Cosplay Summit, reunindo os melhores cosplayers do País

Venda de ingressos

Os ingressos para sexta (12/07) custam R$ 34 (inteira) e R$ 17 (meia), com a promoção para entrada após às 14 horas no valor de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). No sábado e domingo (13 e 14/07), os ingressos custam R$ 38 (inteira) e R$ 19 (meia), com desconto para R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia) na entrada após as 14 horas.

E continuam valendo as promoções do Passaporte VIP (ingresso válido para os 3 dias do Festival, de sexta a domingo), que custará R$ 85, e do Combo Família para 3 adultos, que ficará em R$ 85 (sexta) e R$ 100 (sábado ou domingo). A compra pode ser feita diretamente pelo site www.festivaldojapao.com.

Lembrando que os 30 pontos de venda dos ingressos antecipados só vendem os tickets para entrada no valor de inteira (R$ 34 para sexta e R$ 38 para sábado e domingo), sem os bilhetes de meia-entrada e promocionais.

Serviço:

25º Festival do Japão

12, 13 e 14 de julho de 2024

Local: São Paulo Expo (Rod. dos Imigrantes, km 1,5, São Paulo)

Sexta – 12/07 – 11 às 21h

Sábado – 13/07 – 09 às 21h

Domingo – 14/07 – 09 às 18h