Festival do Imigrante atrai 45 mil visitantes e movimenta Centro Histórico de Santos

O Festival do Imigrante, realizado na área do Largo Marquês de Monte Alegre, no Centro Histórico de Santos, reuniu mais de 45 mil visitantes entre os dias 15 e 17 de setembro. A edição deste ano destacou-se pela superação dos números anteriores, quando as chuvas limitaram a presença a cerca de 12 mil pessoas. O evento contou com a participação entusiástica de moradores locais e turistas que prestigiaram a vasta programação cultural e gastronômica oferecida.

A secretária municipal de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo (Seectur), Selley Storino, expressou sua gratidão pelo apoio recebido dos participantes, mesmo diante das condições climáticas adversas no sábado. Ela ressaltou a hospitalidade da cidade e confirmou que o Festival do Imigrante retornará no próximo ano, em uma sexta edição programada para 2025. “É um evento que faz parte da identidade cultural e turística de Santos, sempre trazendo resultados positivos”, afirmou.

O último dia do festival manteve o público envolvido com uma variedade de atrações culturais e culinárias. No Estação Bistrô Restaurante-Escola, foram realizadas oficinas gastronômicas com pratos típicos como bacalhau nas natas e sangria, ministradas pelas chefs Adriani e Agnes. Os visitantes também puderam saborear delícias de diversas nacionalidades nos estandes da praça de alimentação.

Entre as atividades oferecidas, destacaram-se os espaços instagramáveis, como um letreiro estilizado com o nome da cidade e uma xícara decorativa gigante. Para os adultos, a Rota da Cerveja Artesanal foi uma atração imperdível, enquanto as crianças se divertiram com esculturas de balões. Além disso, passeios guiados pela história da imigração em Santos enriqueceram a experiência cultural dos presentes.

O palco multicultural do festival apresentou espetáculos musicais tradicionais de países como Alemanha, Espanha, Portugal e Itália, com performances da Banda Guzella e grupos como Terra Meiga e Canto Portugal. A feira Feito em Santos exibiu obras de artesãos locais em 59 estandes dedicados à economia criativa.

Entre os expositores estavam Maria José e Maria Alice do Atelier Marias Arts. Elas expuseram bolsas e carteiras feitas com tecidos reciclados em jeans, destacando o uso da técnica do upcycling. “Mesmo em nossa idade avançada, encontramos no artesanato uma oportunidade de empreender e conhecer novas pessoas”, celebrou Maria Alice.

O festival também atraiu visitantes de outras cidades. Estefany Soares veio de Praia Grande com seus filhos para explorar o Centro Histórico e se surpreendeu positivamente ao encontrar o evento em andamento. Acompanhada pela amiga Mariam Bouchnak, que vê no festival uma maneira de homenagear suas raízes sírias, Estefany elogiou a beleza do local.

A iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especificamente nos pontos relacionados à Educação de Qualidade e Parcerias para a implementação sustentável. Esta edição reforçou o compromisso do festival em promover integração cultural e desenvolvimento comunitário através da celebração das diversidades culturais.