Festival do Imigrante agita o feriado em Santos

A cidade de Santos se prepara para celebrar um dos mais significativos feriados nacionais, a Proclamação da República, com um tributo aos diversos povos que contribuíram para a formação do Brasil. A Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo (Seectur) promoverá o Festival do Imigrante de sexta-feira (15) a domingo (17), no Largo Marquês de Monte Alegre, localizado na região histórica do Valongo.

O evento promete atrair tanto moradores quanto visitantes com uma variedade de apresentações culturais, incluindo danças e músicas tradicionais, além de uma praça gastronômica diversificada. Os participantes terão a oportunidade de participar de passeios guiados que destacam a história da imigração na cidade, bem como explorar feiras de economia criativa, atividades infantis e oficinas gratuitas que celebram a cultura e culinária de vários países.

A abertura do festival está marcada para as 10h30 da sexta-feira (15), com um desfile no Bonde de Nações, que transportará representantes de diversas nacionalidades, cada um portando sua bandeira. O palco principal será o cenário de homenagens aos imigrantes, com apresentações multiculturais contínuas ao longo dos três dias do evento.

Os amantes da gastronomia poderão se deleitar com iguarias oferecidas por instituições parceiras, representando países como Espanha, França, Itália, Japão, Portugal, Grécia, além de nações africanas e árabes, México, Estados Unidos, Argentina e Brasil.

Além disso, serão realizadas oficinas no Estação Bistrô Restaurante-Escola, proporcionando uma imersão nos sabores e tradições culturais de diferentes nações. Para os interessados em história, haverá passeios temáticos sobre imigração e visitas guiadas a carros ferroviários históricos na Garagem dos Bondes.

Outras atrações incluem feiras artesanais como a Feito em Santos e a Rota da Cerveja Artesanal. Para as crianças, brinquedos infláveis e sessões de maquiagem estarão disponíveis.

A programação contempla uma série de atividades específicas ao longo dos dias do festival. Entre elas estão contações de histórias no Bonde Italiano “La dolcevita a Santos”, visitas à garagem dos Bondes organizadas pelo Museu Pelé e diversos workshops culinários abordando pratos típicos como gnocchi di polenta e cannoli.

Este evento alinha-se ao 17º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas: Parcerias e Meios de Implementação. Mais informações sobre os ODS podem ser encontradas em plataformas dedicadas ao turismo local.