Festival do Acarajé agita a Paulista

Nos dias 7 e 8 de dezembro, a Paulista será invadida pelo Festival do Acarajé, que será uma verdadeira imersão em sabores ancestrais da gastronomia de matriz africana.

Com entrada gratuita e livre para todos os públicos, o Festival terá baianas especializadas no preparo do acarajé tradicional, com massa de feijão fradinho frita, caruru, vatapá, vinagrete e camarão defumado; acarajé no prato completo; abará – mesmos ingredientes do acarajé, porém é cozido; bobó de camarão; cuscuz de tapioca; galinhada baiana, entre outras iguarias.

Além disso, para agradar a todos, o evento também serve moqueca de peixe, baião de dois, crepe, hambúrguer, entre outras opções.

Já de sobremesa, a opção é a tradicional cocada, mas terá outras opções como merengue, coxinhas de morango, pudins, bolos e rabanadas.

O Festival acontece simultaneamente com o Mercado Místico, edição especial de Fim de Ano, com mais de 110 expositores mostrando opções aos visitantes aproveitarem para antecipar suas compras de Natal e conferir as previsões para 2025.

SERVIÇO

FESTIVAL DO ACARAJÉ

Local: Club Homs – Av. Paulista, 735 – Jardins, São Paulo, a 200 metros do metrô Brigadeiro

Data e hora: 07 e 08 de Dezembro – 10h às 20h

Entrada Gratuita