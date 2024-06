Festival de Sopas do Ceagesp, em São Paulo, chega a sua 16ª edição

O inverno de 2024 está cada dia mais próximo e paulistanos podem aproveitar o tempo frio para saborear sopas, cremes e caldos no Festival de Sopas da Ceagesp, que acontece na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo, até o dia 1º de setembro.

Esta é a 16ª edição do evento, que ocorre desde 2009, mas cujas origens datam de uma tradição surgida no final da década de 1960, com a sopa de cebola que era servida no antigo restaurante Ceasa. Atualmente, o festival atrai milhares de pessoas e tem um cardápio que varia semanalmente. Apenas a sopa de cebola, em versões normal e gratinada, segue fixa no buffet.

O espaço tem capacidade para 400 pessoas e os visitantes podem saborear os pratos de forma ilimitada pelo valor fixo de R$ 59,90 de quarta a domingo das 18h às 23h30. Por um valor à parte, o local também serve antepastos, vinhos, refrigerantes, sucos e sobremesas.

Vale destacar que crianças até 5 anos de idade não pagam, de seis a dez anos, pagam 1/3 do valor (R$ 19,96) e bariátricos têm desconto de 20% (R$ 47,92) mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico.