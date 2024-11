Festival de jogo de tabuleiro africano vai reunir mais de 1200 estudantes da rede municipal de SP

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza o VII Festival Municipal de Mancala Awelé e Africanidades, que acontece nesta segunda-feira (25) e terça-feira (26) de novembro no Salão Nobre do Clube Atlético Juventus. Mais de 1200 estudantes das 13 Diretorias Regionais de Educação (DRE) da Rede Municipal de Ensino de São Paulo vão participar do encontro.

O evento é realizado após as etapas regionais da 13 DREs e reúne cerca de 100 escolas municipais, entre Escolas de Ensino Fundamental e Educação Infantil, com crianças e adolescentes de 4 a 17 anos e também ex-estudantes.

O Mancala é um dos jogos mais antigos da humanidade, surgido há 7 mil anos no continente africano. É uma família de mais de 200 jogos e a variação Awelé foi escolhida para compor o Programa Jogos de Tabuleiro da Rede Municipal de Ensino em 2016. Seu nome se origina da palavra “nagaala”, que significa “mover”, e sua prática está relacionada à semeadura, pois o jogo simula o processo de semeação, germinação da semente na terra, desenvolvimento e colheita.

O Mancala Awelé é jogado nas escolas utilizando sementes de feijão, fava ou pequenas pedras. Abaixo do tabuleiro é utilizado um manto, peça essencial para indicar os costumes e tradições dos povos do continente africano.

Serviço

Data: 25 e 26 de novembro

Local: Salão Nobre do Clube Atlético Juventus / Rua Juventus, 600 – Mooca

Horário: 10h às 17h