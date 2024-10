Festival de Circo SP promove encontro da arte circense paulista no Mundo do Circo

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresenta o 17º Festival de Circo SP. Com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte – APAA, o evento acontece entre os dias 9 a 17 de novembro, no Mundo do Circo, no Parque da Juventude, na zona norte de São Paulo. A entrada é gratuita.

O festival apresenta a potência da arte circense paulista, com mais de 40 atrações e 17 municípios representados. A programação conta com grandes nomes do circo tradicional e contemporâneo, com atrações abertas a todo o público e sessões reservadas a grupos infantis de escolas públicas e instituições assistenciais, que têm como objetivo oferecer acesso cultural às crianças em situação de vulnerabilidade e mostrar a elas a importância do circo e da cultura de modo geral.

“A cultura circense no estado de São Paulo é muito expressiva e o Festival de Circo SP demonstra toda essa variedade e riqueza. É um espaço de encontro para os artistas e também uma oportunidade para que o público possa conhecer e se divertir com todas as atrações”, afirmou Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Iniciado em 2008, o Festival de Circo SP promove o encontro de grupos e artistas do circo e a valorização das diversas expressões que integram a linguagem circense no estado de São Paulo. Quem for ao evento, poderá conferir o melhor da palhaçaria, do malabarismo e do ilusionismo, além de esquetes, acrobacias, números aéreos, equilibrismo e o famoso globo das motos.

“Com mais de 15 anos de história, O Festival de Circo SP segue com seu compromisso de promover um encontro do que há de melhor na produção circense paulista, unindo o tradicional e o contemporâneo. Isso é fundamental para o fortalecimento do setor, que mantém viva essa arte milenar, que ainda representa, para muitos, um primeiro contato com a cultura. A parceria com escolas e instituições assistenciais garante tanto promoção de acesso quanto formação de público, dois de nossos principais objetivos”, diz Luis Sobral, presidente do Conselho Administrativo da Associação Paulista dos Amigos da Arte. “Não posso deixar de destacar que o festival é, ainda, uma oportunidade excelente de diversão, para toda a família”, conclui.

Os espetáculos vão acontecer nas lonas Picolino e Arrelia e as intervenções artísticas no Picadeiro a Céu Aberto. Durante todo o festival, o público também terá a oportunidade de visitar uma exposição lúdica e interativa sobre o imaginário do circo na lona Pimentinha.

Confira abaixo a programação completa:

9 DE NOVEMBRO

13h às 14h – Circo Show (Picadeiro a Céu Aberto)

14h – Um Conto Chamado Circo – Circo de Histórias (Lona Picolino)

15h – Banho de Corda – Gabriel Madrigrano (Picadeiro a Céu Aberto)

15h10 – Entre Truques e Poemas – Casca Trupe de Circo e Variedades Espetaculares (Lona Arrelia)

16h – Oceano Pacífico – Pipa Luke (Picadeiro a Céu Aberto)

16h às 17h – Circo Show (Picadeiro a Céu Aberto)

17h – Magia nas Alturas – Yasmin Camargo (Picadeiro a Céu Aberto)

17h10 – A Fabulosa Saga de Cangica Espirulina D’Esbaratina – Grupo Tortas Trincheiras (Lona Picolino)

18h10 – Globo das Motos (Picadeiro a Céu Aberto)

10 DE NOVEMBRO

10h às 11h – Circo Show (Picadeiro a Céu Aberto)

11h – YoYo – Sebastian Godoy (Lona Picolino)

12h – Delas Circus Show – Sendero Cultural (Lona Arrelia)

13h às 14h – Circo Show (Picadeiro a Céu Aberto)

14h – Parapapel – Cia Pelo Cano (Lona Picolino)

15h – Uma Série de Surpresas – Cia Fundo Falso (Lona Arrelia)

16h às 17h – Circo Show (Picadeiro a Céu Aberto)

17h – Vitalino – Faixa Aérea – Jonathan Vitalino (Picadeiro a Céu Aberto)

17h10 – La Gran Arena – Arenacircus (Lona Picolino)

18h10 – Lira – Profissional do Sofrimento – Coletivo Um Café da Manhã (Picadeiro a Céu Aberto)

18h20 – Globo das Motos (Picadeiro a Céu Aberto)

11 DE NOVEMBRO*

10h – Circo Para Todos! – Weber Circus (Lona Picolino)

15h – Um Dia Mágico – Circo Miller (Lona Picolino)

12 DE NOVEMBRO*

10h – Circo Spadoni (Lona Picolino)

15h – União Circus (Lona Picolino)

13 DE NOVEMBRO*

10h – Circo Los Agady (Lona Picolino)

15h – Circo Spacial Spark (Lona Picolino)

14 DE NOVEMBRO*

10h – Nossa Família Espera a Sua – Império Cirkus (Lona Picolino)

15h – Famiglia Milan e o Gran Circo Guaraná com Rolha (Lona Picolino)

15 DE NOVEMBRO

11h às 12h – Circo Show (Picadeiro a Céu Aberto)

12h – Lótus – Cia Lótus de Circo (Lona Arrelia)

13h às 14h – Circo Show (Picadeiro a Céu Aberto)

14h – Maior Artista da Terra – Cia Sabatino Brothers (Lona Picolino)

15h – Sobre Rodas – Danda Mono (Picadeiro a Céu Aberto)

15h10 – Casasa – Cia Kawa (Lona Arrelia)

16h às 17h – Circo Show (Picadeiro a Céu Aberto)

17h – Acrobike – Cia Barnabô (Picadeiro a Céu Aberto)

17h10 – Cabaret LUX – Companhia A Grande Lona (Lona Picolino)

18h10 – Globo das Motos (Picadeiro a Céu Aberto)

16 DE NOVEMBRO

10h às 11h – Circo Show (Picadeiro a Céu Aberto)

11h – Vida de Circo – Cia Circodança (Lona Picolino)

12h – Mobile – Circo Delírio (Lona Arrelia)

13h às 14h – Circo Show (Picadeiro a Céu Aberto)

14h – Fio Forte – Circo de Ébanos (Lona Picolino)

15h – Amparo – Coletivo CirQueer (Picadeiro a Céu Aberto)

15h10 – Show dos Becker – Grupo Irmãos Becker (Lona Arrelia)

16h às 17h – Circo Show (Picadeiro a Céu Aberto)

17h – A Garota do Faroeste – Karina Bredariol (Picadeiro a Céu Aberto)

17h10 – Ginga – Coletivo Feminino Multicultural (Lona Picolino)

18h10 – Globo das Motos (Picadeiro a Céu Aberto)

17 DE NOVEMBRO

10h às 11h – Circo Show (Picadeiro a Céu Aberto)

11h – Espetáculo de Ilusionismo – La Troupe (Lona Picolino)

12h – 99 cm – Circa Cultura (Lona Arrelia)

13h às 14h – Circo Show (Picadeiro a Céu Aberto)

14h – Depassagem – Cia do Ó (Lona Picolino)

15h – Subiu um Molequim – Kaui Mouts (Picadeiro a Céu Aberto)

15h10 – Quiproquó – Trupe Koskowisck (Lona Arrelia)

16h às 17h – Circo Show (Picadeiro a Céu Aberto)

17h – Circo Zanni (Lona Picolino)

18h40 – Globo das Motos (Picadeiro a Céu Aberto)

*Atividades exclusivas para escolas e instituições assistenciais nos dias 11, 12, 13 e 14 de novembro

Serviço

Festival de Circo SP

Quando: 9 a 17 de novembro

Onde: Mundo do Circo SP (Parque da Juventude / Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru)

Quanto: Gratuito