Festival Comida de Boteco em São Paulo terá shows gratuitos de Samprazer e Chrigor

O Festival Comida de Boteco desembarca na Zona Leste de São Paulo no Shopping Metrô Itaquera com muita comida e música ao vivo. Durante os dias 17 e 18 de agosto, o público poderá apreciar shows e um circuito gastronômico completo com diversos tipos de comida. O evento terá estrutura coberta com mesas e cadeiras, entrada gratuita e será realizado no estacionamento do shopping.

Para animar o público no dia 17 (sábado) o festival terá a apresentação do grupo Samprazer. A banda tem mais de 30 anos de carreira e mais de 90 músicas lançadas. A apresentação ocorre às 20h. Consagrado por quase uma década à frente do Exaltasamba, o cantor Chrigor comanda o show no dia 18 (domingo), o show ocorre às 17h. O Músico promete encantar o público com seus maiores sucessos, entre eles, “Me apaixonei pela pessoa errada”, “Meu jeito de amar”, entre outros.

Boa comida é o que não vai faltar, o evento conta com comidas e petiscos de botecos, onde cada expositor terá um prato especialmente elaborado para o evento.

“O Festival Comida de Boteco é mais um evento que o Shopping Metrô Itaquera realiza para todos os moradores da Zona Leste de São Paulo. Uma experiência única com muita comida boa e shows musicais para agitar os visitantes”, afirma Wagner Patrocinio, gerente de marketing do Shopping Metrô Itaquera.

Serviço:

Festival Comida de Boteco

Data: 17/08 e 18/08

Horário: Sábado, das 12h às 22h / Domingo, das 12h às 20h

Local: Shopping Metrô Itaquera – estacionamento

Endereço: Av. José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera, São Paulo – SP

Quanto: Entrada gratuita no local do evento