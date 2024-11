Festival Amparo em Foco ressalta acessibilidade e inclusão e homenageia Iatã Cannabrava

O Festival de Fotografia Amparo em Foco enfatiza em 2024 dois temas que a cada ano ganham maior projeção e relevância no Brasil e no mundo: acessibilidade e inclusão social. A intenção é comprovar durante os quatro dias de programação que é possível garantir às pessoas a participação plena na sociedade mesmo diante de suas limitações. O festival, que chega à oitava edição, acontece entre os dias 7 e 10 de novembro, de quinta-feira a domingo, em Amparo, cidade do Circuito das Águas Paulista. As atrações são gratuitas.



Para fortalecer e enriquecer o debate referente aos temas e ao mesmo tempo transportá-lo para o universo fotográfico, a organização do Amparo em Foco traz a experiência de duas das principais referências da área no cenário brasileiro: o fotógrafo e produtor cultural Iatã Cannabrava e o fotojornalista João Roberto Ripper.



Em comum, ambos os profissionais desenvolveram ao longo da carreira projetos que revelam o cotidiano de pessoas de comunidades menos favorecidas, contando histórias através de imagens de um mundo quase que invisível. Além disso, Iatã Cannabrava e João Ripper são profissionais que, mesmo diagnosticados com a Doença de Parkinson, reúnem forças para continuar em frente.



Para garantir o bem-estar aos convidados, às pessoas com limitações e ao público em geral, o Amparo em Foco acontece em espaços acessíveis. É o caso da antiga Estação Mogiana, na Praça Pádua Salles, uma das principais da cidade. O prédio é térreo, com cômodos planos e arejados. A área externa da praça também recebe parte da programação. O festival conta ainda com acessibilidade para surdos (Libras) e audiodescrição para pessoas com deficiência visual.

“Sempre pensamos na programação do festival de fotografia para ser a mais inclusiva e democrática possível, e este ano a acessibilidade está ainda mais presente com o elevador no Cine Foto Clube. Nosso evento oferece Libras nas palestras, audiodescrição em algumas exposições e utilizamos espaços amplamente acessíveis. A arte é universal e trabalhamos para incluir todos os públicos”, disse o produtor executivo Reginaldo Leme.



AMPARO EM FOCO 2024 HOMENAGEIA IATÃ CANNABRAVA

O fotógrafo e produtor cultural Iatã Cannabrava é o homenageado da oitava edição do Festival de Fotografia Amparo em Foco. Referência no Brasil, ele participa da roda de conversa “Diálogos Fotográficos” no sábado, dia 9 de novembro, às 17h, na Estação Mogiana. A atividade é gratuita e aberta ao público.



Cannabrava estará acompanhado pelo parceiro de pesquisas e trabalhos Rubens Fernandes Júnior e outros convidados. Histórias e causos serão a tônica deste encontro descontraído. Iatã Cannabrava é conhecido pelo seu olhar voltado à periferia.



Com mais de 40 anos de carreira, o homenageado da edição 2024 do Amparo em Foco passou a gostar de fotografia ainda na adolescência, quando a família morava em Cuba. No país do norte do Caribe, ganhou sua primeira câmera fotográfica de um professor. No início dos anos 80, ao voltar ao Brasil, começou a produzir trabalhos como fotojornalista e professor em atividades de caráter social e paisagem urbana nas periferias.



No que chama o mais longo projeto fotográfico, 1997-2007, Iatã Cannbrava retratou locais afastados do centro de São Paulo e de outras grandes cidades da América Latina. O resultado foi uma incrível exposição de sucesso denominada “Uma outra cidade, um outro tempo”.



Nos anos 90, foi presidente da União dos Fotógrafos de São Paulo. Em 2002, Iatã Cannabrava fundou o Estúdio Madalena, espaço dedicado a cursos, exposições e atividades para a criação de fotolivros através de um selo editorial. O fotógrafo esteve à frente do Festival Internacional de Fotografia de Paraty (RJ) – 2006-2015 –, além de ser o fundador do Fórum Latino-Americano de Fotografia de São Paulo, realizado pelo Itaú Cultural.



JOÃO RIPPER: UM CONVIDADO ESPECIAL



Outra atração na programação do Amparo em Foco, em 2024, é a presença do fotojornalista João Roberto Ripper, com mais de 50 anos de experiência. Aos 70 anos, Ripper começou a carreira aos 19. Passou por relevantes meios de comunicação até encontrar sua grande paixão: a fotografia popular. Ripper voltou às comunidades com um outro olhar, bem diferente da mão única vivida nas grandes redações.



Nascia então o projeto “A Fotografia do Bem-Querer”, proposta que une fotografia, cuidados com o indivíduo e respeito às histórias contadas por quem vive em comunidades. Depois de três décadas, o acervo guarda milhares de imagens do cotidiano de pessoas que vivem em favelas, aldeias, comunidades tradicionais e quilombos.



João Ripper faz palestra no Amparo em Foco no sábado, dia 9 de novembro, às 20h na Estação Mogiana. Em “Imagens Humanas – O Brasil que emerge”, ele propõe reflexões sobre o mundo atual e sua relação com a importância fundamental de compreender o outro, seu modo de viver e de relacionar.



Depois disso, às 21h, acontece o lançamento do livro “Comunidades Tradicionais – a sabedoria de nossos povos”, de João Ripper e Nós. A obra traz imagens de 17 comunidades visitadas por Ripper e outros sete fotógrafos.



SOBRE O FESTIVAL AMPARO EM FOCO

O projeto Amparo em Foco é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, através do Ministério da Cultura e tem como patrocinadora oficial a empresa Rousselot Gelatinas do Brasil. O festival é produzido pela Mogiana Produções Culturais e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Amparo.

Serviço

Festival de Fotografia Amparo em Foco 2023

Quando: 7 a 10 de novembro, quinta-feira a domingo

Local: Praça Pádua Salles, Estação Mogiana e Cine Foto Clube de Amparo

Entrada: Gratuita

https://www.amparoemfoco.com.br