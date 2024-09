Festa Tem Peixe na Vila é sucesso de público

O Instituto de Pesca (IP-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, apresentou com grande sucesso a 2ª edição da Festa Tem Peixe na Vila – A FESTA DO PESCADO DE SP. O evento, pioneiro na capital paulista, que teve entre seus objetivos apoiar as ações da Campanha Nacional Semana do Pescado, ocorreu nos dias 31 de agosto e 01 de setembro, na sede do Instituto de Pesca, localizada na Vila Mariana.

A festa que recebeu cerca de 4 mil visitantes, ofereceu uma ampla variedade de produtos, por meio das quase 60 tendas de expositores de artesanato e produtos autorais, coordenadas pela Associação de Moradores da Vila Mariana, e as de empresas do setor comercial pesqueiro, que, em sua maioria, relataram ter esgotado seus produtos, o que não apenas evidenciou a popularidade do evento, mas também garantiu um excelente retorno sobre o investimento. Assim, a organização alcançou o maior objetivo da festa: incentivar a sociedade ao consumo desta excelente proteína. O entusiasmo e o engajamento do público foram notáveis, confirmando o crescente interesse pela gastronomia e cultura do pescado.

Outro interesse observado em quem esteve na festa foi pela ciência. As tendas de instituições de pesquisa científica que apresentaram exposições, atividades lúdicas e palestras sobre temas como alimentação saudável, biologia e cultura do pescado, arte científica e preservação do meio ambiente receberam pessoas que se admiraram com as práticas e os conhecimentos apresentados pelas equipes de pesquisadores.



Exposição científica (Foto: Instituto de Pesca)

A abertura do evento, comandada pela diretora-geral do Instituto de Pesca, Cristiane Neiva, contou com a presença do coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), Carlos Nabil Ghobril, equipe organizadora da Festa Tem Peixe na Vila e da Semana do Pescado. O destaque deste momento foi a fala do superintendente paulista do Ministério da Pesca e Aquicultura, Audrey Rodrigues: “Vou falar para vocês, que nós estamos acompanhando, nessa Semana do Pescado, todas as atividades em prol da pesca em todo o Brasil. E vocês vão achar que eu estou com um pouco de bairrismo, ao dizer que, este evento, entre as atividades em toda a nossa nação, é um dos maiores eventos. Para mim, particularmente, é o maior evento em questão de aproximação da comunidade, comunicação com a comunidade, comunicação com a população e divulgação do pescado”.



Abertura do evento (Foto: Cristiane Moura)

Alcance e Responsabilidade Social

A ampla divulgação do evento também contribuiu para o resultado positivo. As ações feitas pelo Instituto de Pesca, Jornal Pedaço da Vila, Associação de Moradores da Vila Mariana, além de outros parceiros, foram enviadas e compartilhadas com mais de cinquenta meios de comunicação, dentre perfis de redes sociais, canais de imprensa, sites de eventos, materiais impressos distribuídos pela região, dentre outros, o que garantiu um alcance estimado de mais de cem mil pessoas, promovendo a Festa Tem Peixe na Vila e ampliando sua visibilidade e de todos os envolvidos. Esse esforço de comunicação também desempenhou um papel crucial na promoção da Semana do Pescado deste ano, reforçando a importância do consumo sustentável de proteínas aquáticas de qualidade e celebrando a riqueza desse setor.

Além do sucesso comercial e promocional, a festa também teve um impacto positivo na contribuição social. Durante o evento, foram arrecadados alimentos não perecíveis que foram destinados ao Banco de Alimentos da Prefeitura de São Paulo. Essa iniciativa reforça o compromisso desta ação com a responsabilidade social e o apoio às comunidades da cidade, garantindo que as doações possam fazer a diferença para muitas famílias em vulnerabilidade.

Para o idealizador e coordenador da festa, pesquisador e diretor de Inovação Tecnológica do Instituto de Pesca, Marcelo Ricardo, “a Festa do Pescado de São Paulo, Tem Peixe na Vila, foi um sucesso! Aproximou as pessoas da Semana do Pescado trazendo diversidade de produtos e marcas, educou o consumidor com oficinas temáticas, palestras e exposição, e principalmente promoveu o consumo. Estamos muito orgulhosos de coordenar este evento, e temos visto que as empresas estão cada vez mais dando valor para nossa ação. Certamente nas próximas edições a festa vai ser ainda melhor!”.



Praça do Peixe (Foto: Instituto de Pesca)

Agradecimentos e Futuro

O evento não só celebrou a rica tradição pesqueira, mas também destacou a importância da solidariedade e do engajamento comunitário. Tamanho êxito só foi possível graças à participação de patrocinadores, expositores, apoiadores, voluntários, estudantes, servidores e, sobretudo, os visitantes que estiveram presentes.

A expectativa para a próxima edição da Festa Tem Peixe na Vila é grande, pois o IP continuará promovendo a cultura do pescado, o fomento ao seu consumo, a divulgação científica e cultural do setor, o conhecimento e a desmistificação sobre a alimentação com pescado e tornando os cidadãos que vivem a experiência do evento em embaixadores do consumo do pescado.

Para a diretora-geral do Instituto, “a segunda edição da Festa Tem Peixe na Vila já conquistou o coração de muitos paulistanos! Buscou mostrar ao consumidor que quando falamos de pescado, falamos de uma maravilhosa diversidade; tanto de espécies, quanto de cortes e, também, preparações muito saborosas! Tivemos a oportunidade de provar churrasco de peixes nativos e também de salmão! Apreciar um sanduíche saudável com pescado e experimentar petiscos como a coxinha de tilápia. Nas várias oficinas gastronômicas desmistificamos como é fácil preparar um prato saudável e delicioso em poucos minutos. A criançada também aproveitou muito, aprendendo nas oficinas o quanto o pescado faz bem para a saúde, de formas muito divertidas! Que venha a terceira edição da maior Festa do Pescado de SP!”

Para saber mais sobre a festa e futuras edições, acompanhe as redes sociais (Instagram e LinkedIn) e o site oficial do Instituto de Pesca.