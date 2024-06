Festa Junina em São Paulo: 15 lugares para saborear os deliciosos pratos típicos

Junho avança e São Paulo se enche de cor, alegria e sabor com as tradicionais Festas Juninas, oferecendo comidas típicas deliciosas e atrações variadas para aproveitar com a família e os amigos. Existem opções com entrada gratuita, com pagamento simbólico ou festivais com grandes shows — mas todas oferecem as delícias típicas desta época, como arroz-doce, canjica e cocada. Em todas, o coco é a estrela para o paladar dos paulistanos que buscam um pouco de Nordeste nessas festividades.

Não deixe de se planejar para participar dos melhores arraiás de São Paulo e aproveite a oportunidade para experimentar os quitutes tradicionais. Confira a seguir uma seleção de festas juninas deste ano e programe-se para curtir:

Centro

Festa Junina da Consolação

Endereço: Rua da Consolação, 585, Consolação

Data: Sábado e domingo (15, 16, 22 e 23/6)

Horário: Sábados das 18h às 23h e domingos das 18h às 22h.

Destaques: Comidas e bebidas típicas, agita o entorno da Praça Roosevelt

Entrada: Grátis

Mais Informações: @igrejadaconsolacao

Festival Junino no Anhangabaú

Local: Vale do Anhangabaú

Data e horário: Sábado e domingo (22 e 23/6), das 11h às 19h.

Destaques: Feira de economia criativa, brechós, forró ao vivo e clima junino.

Entrada: Grátis

Mais informações: @novoanhangabau

Festa Junina na Vila Itororó

Local: Centro Cultural Vila Itororó – Rua Maestro Cardim, 60, Bela Vista

Data e horário: 16/6, das 11h às 19h

Destaques: Expositores de arte, quadrilha e comidas típicas.

Entrada: Grátis

Mais informações: @culturacircular

Zona Norte

São João de Nóis Tudim

Endereço: Rua Jacofer, 615, Limão

Data e horário: Sextas das 15h às 23h, Sábados das 11h às 4h e domingos das 11h às 22h. Até 28/7.

Destaques: 27 mil m² de festa com 25 restaurantes, 120 atrações e shows ao vivo.

Entrada: Grátis

Mais Informações: @saojoaodenoistudim_ctn

Grande Quermesse Santa Terezinha

Endereço: Avenida Guapira, 2.055, Jaçanã

Data e horário: Sábados e domingos, a partir das 18h. Até 30/6.

Destaques: Quadrilhas às 12h30 ou às 17h30, comidas típicas.

Entrada: Grátis

Mais Informações: @santaterezinhadojacana

Arraiá da Livração

Endereço: Avenida Ramiz Galvão, 638, Jardim Brasil

Data e horário: Sábados e domingos, a partir das 18h. Até 23/6.

Destaques: Bingo, música e dança típicas, quitutes juninos.

Entrada: Grátis

Mais Informações: @arraiadalivracao

Zona Sul

Arraiá da Vila

Local: Instituto Biológico – Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 1252, Vila Mariana

Data e horário: Dias 29 e 30/6, das 11h às 21h

Destaques: Comidas típicas, feira criativa, apresentações e forró pé de serra.

Entrada: Grátis

Mais informações: @arraiadavilamariana

Arraiá da Padroeira

Endereço: Rua Labatut, 781, Ipiranga

Data e horário: Sábados e domingos, a partir das 17h. Até 30/6.

Destaques: Churrasco, batata frita, linguiça na chapa.

Entrada: Grátis

Mais Informações: @santuario_aparecidaipiranga

Arraial do Burle Marx

Local: Parque Burle Marx – Avenida Dona Helena Pereira de Moraes, 200, Vila Andrade

Data e horário: Dias 17 e 18/6, das 10h às 19h

Destaques: Atrações juninas em meio à vegetação de mata atlântica.

Entrada: Grátis

Mais informações: @parque_burlemarx

Zona Leste

Paróquia Nossa Senhora da Conceição

Endereço: Praça Silvio Romero, Tatuapé

Data e horário: Sábados e domingos, das 17h às 23h. Até 7/7.

Destaques: Clima familiar, comidas típicas.

Entrada: Grátis

Mais Informações: @pnsconceicao.tatuape

Igreja São Pedro Apóstolo de Vila Oratório

Endereço: Rua Ibitinga, 838, Alto da Mooca

Data e horário: Sábados e domingos, a partir das 18h. Até 30/6.

Destaques: Maior reduto junino da Mooca, comidas típicas.

Entrada: Grátis

Mais Informações: @saopedromooca

Festa Junina da Vila Maria Zélia

Endereço: Rua dos Prazeres, 362, Belenzinho

Data e horário: Sábados, das 19h às 23h e domingos, das 18h às 22h. Até 30/6.

Destaques: Clima familiar, reúne o pessoal do bairro.

Entrada: Grátis

Mais Informações: @savilamariazelia

Zona Oeste

Festa Junina no Memorial da América Latina

Endereço: Avenida Mário de Andrade, 664, Barra Funda

Data e horário: Sábado e domingo (15 e 16/6), das 11h às 21h.

Destaques: Atividades juninas, festival de sopas da Ceagesp.

Entrada: Grátis

Mais Informações: @memorialdaamericalatina

Arraial no Parque da Água Branca

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 455, Água Branca

Data e horário: Dias 15, 16, 22 e 23/6, das 10h às 19h.

Destaques: Festivais do Morango e do Torresmo.

Entrada: Grátis

Mais Informações: @feiras_eventos_nos_parques_sp

Festa Junina Paróquia Vila Madalena

Endereço: Rua Girassol, 795, Vila Madalena

Data e horário: Sábados e domingos, das 18h às 22h. Até 30/6.

Destaques: Música ao vivo, brincadeiras juninas, bingo.

Entrada: Grátis

Mais Informações: @paroquiavilamadalena

O que experimentar em São Paulo

As festas juninas são conhecidas por seus quitutes saborosos que fazem a alegria dos participantes. Entre os destaques estão a cocada, o arroz-doce, a canjica e bolos variados, como o tradicional bolo de coco gelado. O coco, em especial, não só agrega sabor às receitas de São João, mas também traz benefícios à saúde, sendo rico em gorduras que são facilmente convertidas em energia.

Fabricantes de derivados alimentícios de coco fazem a alegria dos festejos juninos. A Copra, por exemplo, é uma empresa alagoana reconhecida mundialmente pela maior variedade de produtos à base da fruta abundante no Nordeste. E as diferentes formas de comemoração do São João representam para ela um dos mais importantes períodos de venda e de experimentação para consumidores que ainda estão para descobrir a imensa versatilidade do coco.

Os produtos da Copra estão disponíveis em diversos supermercados na capital paulista. Seus produtos oferecem benefícios nutricionais, especialmente destacados durante as festividades juninas. O coco é rico em fibras, vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do corpo.

Suas propriedades antioxidantes ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres, enquanto suas gorduras saudáveis promovem a saúde cardiovascular. Além disso, o coco é uma fonte natural de energia, fornecendo combustível para as atividades do dia a dia.