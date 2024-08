Festa Italiana de São Caetano é opção cultural e gastronômica para toda a família

Ampla praça de alimentação, palco com atrações musicais, estacionamento gratuito e 31 entidades assistenciais da cidade trabalhando para oferecer o melhor da gastronomia do País da Bota. Tudo em segurança, com efetivos destacados da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Militar, além do monitoramento por drone. O ambiente seguro e de confraternização faz da Festa Italiana de São Caetano do Sul uma excelente opção de passeio cultural e gastronômico para toda a família.

A 31ª edição do evento começou no sábado (3/8). Ocorrerá nos fins de semana de agosto até o último domingo do mês (25/8), sempre a partir das 18h, nas Ruas Mariano Pamplona e 28 de Julho, se estendendo para o Parque Municipal Província de Treviso, no Bairro Fundação. Tudo como manda a tradição, valorizando, verdadeiramente, a cultura italiana.

Durante a abertura, o prefeito José Auricchio Júnior reiterou o compromisso em tornar a Festa Italiana patrimônio histórico imaterial de São Caetano, garantindo, por lei, a manutenção de suas características ao longo do tempo.

“Abri 14 edições da Festa Italiana como prefeito. Tenho uma ligação afetiva, amor e carinho muito grande. E estamos empenhados em aprovar uma lei na Câmara neste sentido, para que a Festa não corra o risco de deixar de existir e nem de perder as suas características. A Festa Italiana tem que ser de rua, no Bairro Fundação, anual e, é claro, valorizar e resgatar a cultura e a gastronomia italiana”, afirmou o chefe do Executivo.

A cerimônia de abertura foi abrilhantada pelas apresentações do coral da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Senador Flaquer e da Bamascs (Banda Marcial Municipal de São Caetano do Sul). Padre da Paróquia São Caetano (Matriz Velha), Gilberto Dias Nunes deu a bênção para o evento.

O presidente da Fundação Pró-Memória, Charly Farid Cury, o secretário municipal de Cultura, Erike Busoni, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Denise Auricchio, e o deputado estadual Thiago Auricchio também participaram da solenidade.

Dezenas de milhares de famílias compareceram à Festa Italiana no primeiro fim de semana. “A gente vem todos os anos e percebemos que está cada vez melhor. É muito bem organizada, sem bagunça. Uma festa em que todos podem comer boa comida e se divertir em segurança”, destacou Nathiely Spagnuolo, enquanto degustava uma polenta recheada no sábado ao lado do marido, Rodrigo, da mãe, Maria, e do filho, Matheus.

Ao todo, mais de mil colaboradores trabalham na organização da Festa Italiana. A verba arrecadada com a comercialização de comidas e bebidas é investida na manutenção e aprimoramento das atividades desenvolvidas pelas 31 entidades assistenciais ao longo do ano.